Entregan apoyos de salud a más de 600 personas vulnerables y sin seguridad social en Sinaloa

Más de 600 personas en situación de vulnerabilidad y sin seguridad social fueron beneficiadas con apoyos de salud visual, auditiva y motriz, como parte de una jornada de la Secretaría de Salud y la Beneficencia Pública de Sinaloa, que destinó una inversión de 9 millones 685 mil 899 pesos.

Durante la jornada, realizada en Culiacán, entregaron distintos dispositivos y apoyos destinados a mejorar la movilidad, audición y autonomía de las personas beneficiadas, entre ellos procesadores cocleares, vibradores óseos, auxiliares auditivos, prótesis externas de mano y pierna, lentes de armazón y sillas de ruedas estándar.

El Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, destacó que la intención es que los programas de Beneficencia Pública lleguen directamente a las personas que requieren este tipo de dispositivos y que no cuentan con seguridad social.

“Hablar de Beneficencia Pública es hablar de dar, de otorgar, y algo que a la Gobernadora Yeraldine Bonilla le gusta mucho es precisamente que estos programas, tanto federales como estatales, lleguen a quien más lo necesita, que no se queden en el aire, que lleguen con la gente, que lleguen a donde tienen que llegar y que sean de beneficio”, expresó.

“La relevancia es el impacto que va a tener en la población. Estamos hablando de más de 600 beneficiados”, apuntó.

El funcionario señaló que se busca que los apoyos no se queden únicamente en los procesos administrativos, sino que lleguen a quienes los necesitan y tengan un impacto directo en su vida diaria.

Además de los apoyos para los beneficiarios, la jornada contempló la entrega de un audiómetro que será utilizado para fortalecer la atención en materia de salud auditiva.

José Francisco Caballero, director de Vinculación Social, Filantropía y Evaluación del Impacto, señaló que los dispositivos entregados cumplen con estándares de calidad y cuentan con certificaciones del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Entre los apoyos entregados se encuentran los procesadores cocleares, además de auxiliares auditivos, prótesis y equipos que buscan facilitar las actividades cotidianas de las personas beneficiadas.