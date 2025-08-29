$!Entregan apoyos para actividades productivas de comunidades indígenas en Sinaloa

El Gobierno del Estado entregó apoyos a comunidades indígenas de Sinaloa, con el propósito de impulsar proyectos productivos a cargo de sus habitantes. A través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, el Estado dispersó 2 millones de pesos para el desarrollo de 163 proyectos propuestos y realizados por habitantes de comunidades indígenas. Para el acto simbólico de entrega de recursos, se instaló el Tianguis de las Comunidades Indígenas, en el que beneficiarios del programa instalaron 35 stands para ofrecer sus productos.

Los apoyos van desde los 10 mil hasta los 25 mil pesos, para respaldar sus proyectos como talleres de artesanías, de carpintería, de herrería, panaderías, gastronomía tradicional, repostería, tortillerías, y talleres de corte y confección. ”No vengo a echarles un discurso, que los vamos a ayudar, no, no me gusta decirles: vamos a ayudarles, en lugar de decirles les voy a dar, quiero decirles ten; ahora les vamos a dar 163 apoyos y hacerles el compromiso de seguir la atención a los pueblos indígenas, siempre voy a estar muy atento de ustedes, ya no estar sólo pensando que vamos a arreglarles un pedazo del sistema de agua que se averió, quiero hacerles obras que pasen el tiempo, como las carreteras, y vamos a seguirlos atendiendo con los programas como éste”, expresó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya. Los participantes provienen de varias comunidades indígenas procedentes de Choix, El Fuerte, Guasave, Sinaloa, Juan José Ríos y Escuinapa.