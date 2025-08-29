Culiacán
Entregan apoyos para actividades productivas de comunidades indígenas en Sinaloa

A través de Sebides, el Estado dispersa recurso para impulsar 163 proyectos de trabajo que van desde artesanías hasta labores de herrería o carpintería
Noroeste/Redacción |
29/08/2025 16:20
El Gobierno del Estado entregó apoyos a comunidades indígenas de Sinaloa, con el propósito de impulsar proyectos productivos a cargo de sus habitantes.

A través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, el Estado dispersó 2 millones de pesos para el desarrollo de 163 proyectos propuestos y realizados por habitantes de comunidades indígenas.

Para el acto simbólico de entrega de recursos, se instaló el Tianguis de las Comunidades Indígenas, en el que beneficiarios del programa instalaron 35 stands para ofrecer sus productos.

Los apoyos van desde los 10 mil hasta los 25 mil pesos, para respaldar sus proyectos como talleres de artesanías, de carpintería, de herrería, panaderías, gastronomía tradicional, repostería, tortillerías, y talleres de corte y confección.

”No vengo a echarles un discurso, que los vamos a ayudar, no, no me gusta decirles: vamos a ayudarles, en lugar de decirles les voy a dar, quiero decirles ten; ahora les vamos a dar 163 apoyos y hacerles el compromiso de seguir la atención a los pueblos indígenas, siempre voy a estar muy atento de ustedes, ya no estar sólo pensando que vamos a arreglarles un pedazo del sistema de agua que se averió, quiero hacerles obras que pasen el tiempo, como las carreteras, y vamos a seguirlos atendiendo con los programas como éste”, expresó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

Los participantes provienen de varias comunidades indígenas procedentes de Choix, El Fuerte, Guasave, Sinaloa, Juan José Ríos y Escuinapa.

“Quiero decirles que estos trabajos de los proyectos productivos, que se han estado haciendo año con año, son una muestra del interés de nuestro gobernador, del humanismo para que los pueblos recuperen la parte económica también, no sólo la parte cultural, que también la estamos trabajando”, dijo la titular de Sebides, María Inés Pérez Corral.

