$!Entregan autoridades de Culiacán Distintivo Nafin a veterinaria

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán entregó el distintivo otorgado por Nacional Financiera a la empresa Veterinaria Mascota Palacio, en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento empresarial y el desarrollo económico.
Durante el acto, la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal destacó la importancia de que las empresas locales accedan a programas e iniciativas que impulsen su crecimiento, competitividad y profesionalización, contribuyendo así a la generación de empleos y al desarrollo del Municipio.
Destacó que el programa Impulso Nafin ha beneficiado a 33 empresas locales y que actualmente se encuentran en proceso 45 solicitudes en espera de la autorización de la banca privada.
“Estamos ahora en una veterinaria; anteriormente estuvimos en una llantera. Son distintos rubros los que se benefician con este apoyo de Nafin”, afirmó.
Ramos Villarreal detalló que este beneficio continúa disponible para las pequeñas y medianas empresas de Culiacán, por lo que invitó a las y los interesados a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico para conocer el programa Impulso Nafin.
En esta ocasión, el apoyo correspondió a un crédito por un monto de un millón 200 mil pesos.
El distintivo Nafin representa el esfuerzo de las empresas por mejorar sus procesos y aprovechar las herramientas de capacitación y financiamiento que ofrece esta institución, fortaleciendo su permanencia y crecimiento en el mercado.
El director general de Veterinaria Mascota Palacio, Uriel Alcaraz, agradeció el reconocimiento y reiteró su compromiso de continuar ofreciendo servicios de calidad, fortaleciendo el desempeño de la empresa y contribuyendo al bienestar de la comunidad.
“Mascota Palacio nació de la necesidad que existía en la población de contar con un servicio veterinario las 24 horas”, expresó.
Con cinco años de trayectoria, Mascota Palacio fue pionera en ofrecer atención hospitalaria veterinaria las 24 horas, además de servicios de venta de alimentos y accesorios para mascotas. Actualmente, es fuente de empleo para 24 personas.
Agradeció el respaldo de la Alcaldesa y del programa Impulso Nafin para continuar brindando atención a las mascotas, apoyar a los animales en situación de calle y seguir colaborando con el Zoológico de Culiacán.