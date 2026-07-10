$!Entregan autoridades de Culiacán Distintivo Nafin a veterinaria

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán entregó el distintivo otorgado por Nacional Financiera a la empresa Veterinaria Mascota Palacio, en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento empresarial y el desarrollo económico. Durante el acto, la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal destacó la importancia de que las empresas locales accedan a programas e iniciativas que impulsen su crecimiento, competitividad y profesionalización, contribuyendo así a la generación de empleos y al desarrollo del Municipio.

Destacó que el programa Impulso Nafin ha beneficiado a 33 empresas locales y que actualmente se encuentran en proceso 45 solicitudes en espera de la autorización de la banca privada. “Estamos ahora en una veterinaria; anteriormente estuvimos en una llantera. Son distintos rubros los que se benefician con este apoyo de Nafin”, afirmó. Ramos Villarreal detalló que este beneficio continúa disponible para las pequeñas y medianas empresas de Culiacán, por lo que invitó a las y los interesados a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico para conocer el programa Impulso Nafin.

En esta ocasión, el apoyo correspondió a un crédito por un monto de un millón 200 mil pesos. El distintivo Nafin representa el esfuerzo de las empresas por mejorar sus procesos y aprovechar las herramientas de capacitación y financiamiento que ofrece esta institución, fortaleciendo su permanencia y crecimiento en el mercado. El director general de Veterinaria Mascota Palacio, Uriel Alcaraz, agradeció el reconocimiento y reiteró su compromiso de continuar ofreciendo servicios de calidad, fortaleciendo el desempeño de la empresa y contribuyendo al bienestar de la comunidad. “Mascota Palacio nació de la necesidad que existía en la población de contar con un servicio veterinario las 24 horas”, expresó.