$!Entregan calles pavimentadas en La Guamuchilera, comunidad de Las Tapias, en Culiacán

La comunidad de La Guamuchilera, en la sindicatura de Las Tapias, recibió sus primeras calles pavimentadas con la entrega de dos vialidades por parte del Ayuntamiento de Culiacán, obras en las que invirtieron 9 millones de pesos. Las obras corresponden a las calles 254 y 255 del programa municipal de pavimentación, de acuerdo con información dada a conocer durante el acto de entrega encabezado por el Presidente Municipal Juan de Dios Gámez Mendívil.





“Son las primeras dos del pueblo”, señaló el Alcalde durante el evento. Habitantes de la comunidad indicaron que las obras también contemplaron mejoras en tuberías y alumbrado público, además de facilitar la movilidad durante temporada de lluvias. “No solo fue pavimento, también fueron tuberías... en tiempo de lluvia ya no había por dónde pasar”, expresó una vecina beneficiada. Durante la visita, residentes de la zona también solicitaron atención a otras necesidades de la comunidad, entre ellas mejoras al sistema de agua potable, apoyos para escuelas e infraestructura deportiva.







Durante su mensaje, Gámez Mendívil afirmó que la sindicatura de Las Tapias históricamente había recibido poca atención en materia de obra pública en comparación con otras zonas del municipio. “Siempre les mandaban a Costa Rica, les mandaban a otras sindicaturas y decían: ‘Las Tapias ahí después o manden unas despensas y pero obras, pues no’. No mandaban obras para Las Tapias y merecemos y necesitamos sí, sí merecemos, sí necesitamos. Hay muchas necesidades no solamente aquí en Las Tapias, sino en todas en todo el municipio”, expresó. El Alcalde informó que con estas dos vialidades el Ayuntamiento acumula 403 calles pavimentadas en lo que va de la actual administración.



