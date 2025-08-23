$!Entregan calles pavimentadas en sindicatura de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades inauguraron obras de pavimentación de dos vialidades en la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán.

La obra estuvo sobre la avenida 16 y la calle Décima, de la localidad mencionada. En total, se pavimentaron 315.86 metros lineales en la sindicatura, con inversión de 6.89 millones de pesos.

Además de la pavimentación, también e instalaron tomas de descarga y de agua, así como tubería de drenaje y alumbrado público, y se revistió el paso pluvial de arroyo en la calle Décima.