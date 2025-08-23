$!Entregan calles pavimentadas en sindicatura de Costa Rica, Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades inauguraron obras de pavimentación de dos vialidades en la sindicatura de Costa Rica, al sur del municipio de Culiacán.
La obra estuvo sobre la avenida 16 y la calle Décima, de la localidad mencionada. En total, se pavimentaron 315.86 metros lineales en la sindicatura, con inversión de 6.89 millones de pesos.
Además de la pavimentación, también e instalaron tomas de descarga y de agua, así como tubería de drenaje y alumbrado público, y se revistió el paso pluvial de arroyo en la calle Décima.
“Son obras que benefician al pueblo directamente, no son obras ahí en medio de la nada que no sabemos qué intereses tienen o quién se beneficia con esas obras. Lo que hacemos es con base a lo que el pueblo nos plantea, nos pide, en lo que nosotros vemos que se está necesitando”, expresó el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destacó que con estos trabajos buscan mejorar no solo la conectividad, sino la calidad de vida de quienes residen en la zona.
“Ya hemos entregado cosas y vamos a seguir. Tratamos de hacer las cosas, ya saben que no se hacen tan rápido las calles, y estas dos calles tardaron rato. Toda la gente merece vivir siempre con dignidad, en todas partes. La gente quiere vivir bien, que mejor vivir con el pavimento que con el lodazal”, dijo Rocha Moya.