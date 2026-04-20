$!Entregan en Culiacán tarjetas de Bienestar; recibirán 6 mil 400 pesos en mayo

Un grupo de más de mil adultos mayores en la capital sinaloense recibió este lunes sus tarjetas del programa Pensiones del Bienestar, con el anuncio oficial de que en el mes de mayo recibirán un apoyo económico de 6 mil 400 pesos. El delegado de los Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ulises Piña García, puntualizó que este recurso de 6 mil 400 pesos será dispersado para quienes recién se incorporan al padrón. “Queremos decirles que estamos orgullosos de ustedes, adultos mayores; sin duda, se merecen esta pensión”, expresó Piña García.







De acuerdo con las autoridades, esta iniciativa busca atender de manera integral las necesidades económicas de este sector en Culiacán, municipio que ya suma más de cien mil beneficiarios. Durante el evento realizado en el Centro Cívico Constitución, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil señaló que la entrega de estos apoyos se alinea a las políticas con sentido social de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Sabemos bien lo que significa y lo que representa para un adulto mayor tener independencia económica”, afirmó Gámez Mendívil.