$!Entregan jubilados de la UAS pruebas médicas a la CEDH contra descuentos a sus pensiones

Jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa entregaron expedientes médicos y evaluaciones psicológicas a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para documentar afectaciones que denuncian por los descuentos aplicados a sus pensiones desde enero, como parte de la reingeniería financiera de la institución. Rubén Darío Rivera Montoya, integrante de la coordinadora del Frente de Defensa de los Derechos Adquiridos, explicó que la documentación fue presentada a solicitud del organismo, que se comprometió a concluir la revisión de sus planteamientos y emitir una respuesta. Entre los documentos entregados se encuentran certificados médicos y hojas de servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social, actas de nacimiento y evaluaciones psicológicas de los jubilados que cuentan con ellas.

También proporcionaron información sobre los integrantes del movimiento que han fallecido desde que comenzaron las protestas contra las medidas financieras de la UAS. “Hay varios compañeros que tenemos examen psicológico en virtud de la afectación que nos ha causado esta medida de la Universidad”, señaló Rivera Montoya. El representante explicó que un día antes habían sostenido una reunión con Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, quien los atendió y solicitó los documentos complementarios para continuar con la revisión de sus casos. “Nos pidieron unos documentos complementarios para efecto de ellos darle por ahí el resultado final, que no sabemos cuál vaya a ser este”, comentó. Los jubilados buscan que la Comisión considere las condiciones de salud y vulnerabilidad en las que se encuentran, pues aseguran que las retenciones reducen los recursos disponibles para atender sus necesidades médicas. La reingeniería financiera de la UAS comenzó a aplicarse en enero de 2026 e incluye descuentos escalonados a las pensiones de los trabajadores retirados. Los inconformes sostienen que las medidas afectan sus derechos adquiridos y han recurrido a instancias laborales para intentar detener las retenciones. Rivera Montoya expresó que, aunque esperan una resolución favorable de la Comisión, mantienen dudas sobre el alcance de su intervención.