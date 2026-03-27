$!Entregan kits para participantes de la primera Flash Night Run en Culiacán

CULIACÁN._ Este viernes se llevó a cabo la entrega de kits para los participantes en la primera edición de la carrera Flash Night Run Culiacán, la cual tuvo una afluencia constante de personas.
En el Palacio Municipal, desde temprana hora se atendió a quienes se inscribieron a esta experiencia nocturna, que cubre a todos los grupos de edad.
El punto de entrega mantuvo un ambiente activo y organizado, con filas que avanzan de manera fluida mientras los asistentes reciben su paquete.
Los kits que se entregaron incluyen playera dry fit, chip de corredor, número oficial, morral, calcetas y artículos neón como pulseras, que formarán parte de la experiencia del evento.
Además, el espacio se convirtió en un punto de convivencia, con música a cargo de un DJ que ameniza la jornada, así como stands de comida que complementan el ambiente familiar.
La dinámica se desarrolló de forma ágil, permitiendo que la entrega avance de manera continua.
Para este sábado, se contempla que los participantes comiencen a concentrarse desde las 19:30 horas en el Parque Acuático, punto de salida y meta del recorrido, cuyo arranque está programado a las 19:00 horas.
Desde las 16:00 horas habrá amenidades para las familias, además de oferta gastronómica y música en vivo; más tarde, alrededor de las 22:00 horas, se presentarán Mau y Ricky, así como el cantante Adrián Cota, como parte del cierre del evento.
La entrega que se lleva a cabo este viernes se mantendrá hasta que el último kit sea recogido por quienes cuentan con su registro, reflejando la gran respuesta de la ciudadanía y anticipando una noche con mucha participación, energía y ganas de disfrutar la ciudad de una manera distinta.