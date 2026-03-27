$!Entregan kits para participantes de la primera Flash Night Run en Culiacán

CULIACÁN._ Este viernes se llevó a cabo la entrega de kits para los participantes en la primera edición de la carrera Flash Night Run Culiacán, la cual tuvo una afluencia constante de personas. En el Palacio Municipal, desde temprana hora se atendió a quienes se inscribieron a esta experiencia nocturna, que cubre a todos los grupos de edad.





El punto de entrega mantuvo un ambiente activo y organizado, con filas que avanzan de manera fluida mientras los asistentes reciben su paquete. Los kits que se entregaron incluyen playera dry fit, chip de corredor, número oficial, morral, calcetas y artículos neón como pulseras, que formarán parte de la experiencia del evento. Además, el espacio se convirtió en un punto de convivencia, con música a cargo de un DJ que ameniza la jornada, así como stands de comida que complementan el ambiente familiar.





La dinámica se desarrolló de forma ágil, permitiendo que la entrega avance de manera continua. Para este sábado, se contempla que los participantes comiencen a concentrarse desde las 19:30 horas en el Parque Acuático, punto de salida y meta del recorrido, cuyo arranque está programado a las 19:00 horas.



