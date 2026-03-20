$!Entregan la pavimentación número 201 en Bachigualatito; invierten $5.5 millones

Con una inversión superior a los 5 millones 500 mil pesos, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, hizo entrega de la Calle Rodolfo Cotera en el Ejido Higueras de Sanalona, Bachigualatito, la cual se convierte en la obra número 201 de su meta de mil pavimentaciones proyectadas para su administración. El comunicado informó que la obra, calificada como integral por los propios beneficiarios, consistió en la pavimentación de 314 metros lineales que incluyen guarniciones, sistemas de drenaje y alcantarillado, además de la instalación de luminarias tipo LED.





Durante el evento de inauguración este 20 de marzo, vecinos y representantes escolares destacaron el cambio que representa esta infraestructura para la zona y Martín Samaniego, habitante del sector, aseguró que la calle cumple con la normatividad vigente y accesos para personas con discapacidad, lo que generará una mayor plusvalía para toda la comunidad. “Para nosotros, en la comunidad, es una gran obra que nos ha traído la plusvalía de una mejor vida para todos. Agradecemos a nuestro presidente por habernos tomado en cuenta”, indicó Martín Samaniego. Jesús Gael Peinado Cotera, en representación de la comunidad escolar, agradeció el proyecto, señalando que ahora los alumnos de los distintos planteles que convergen en dicha rúa contarán con accesos más seguros y libres de encharcamientos durante la temporada de lluvias.

“Estamos muy agradecidos por las obras de pavimentación que se realizaron en beneficio de todos”, destacó Jesús Gael. El Presidente Municipal, Juan de Dios Gámez Mendívil, refrendó que para su gestión todas las colonias y sindicaturas tienen la misma importancia. “Ya tenemos una; faltan más calles, y eso es importante, porque significa que nos interesa hacer algo por el bienestar de Bachigualatito”, expresó Gámez Mendívil. También recordó que, además de esta calle, se ha trabajado en necesidades prioritarias de Bachigualatito, como la instalación previa de una red de alumbrado público de 2 kilómetros y el equipamiento con aires acondicionados para la telesecundaria local.



