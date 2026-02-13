$!Entregan mil 58 bases a personal educativo del SNTE 53 en Sinaloa

Mil 58 trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación en Sinaloa, afiliados a la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibieron este viernes su base laboral, documento que les garantiza estabilidad en el empleo, prestaciones y mayor seguridad salarial.
La entrega fue encabezada por el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya junto al dirigente nacional del sindicato, Alfonso Cepeda Salas y el líder de la Sección 53, Ricardo Madrid Uriarte, realizada en el Salón 53, en Culiacán.
Previo al evento, trabajadores sindicalizados bloquearon el acceso a medios de comunicación al recinto. Reporteros denunciaron empujones y una valla humana para impedir que se acercaran a Rocha Moya.
Después, los trabajadores cerraron la entrada principal y permanecieron en el lugar para evitar el ingreso de la prensa al evento.
Más tarde, con la llegada de Cepeda Salas, formaron otra valla humana desde su vehículo hasta el acceso para evitar entrevistas. Después cerraron las puertas del Salón 53 y decenas de trabajadores se mantuvieron en la zona para bloquear el ingreso de medios.
Durante el evento, el mandatario estatal afirmó que la entrega de bases representa “certeza laboral” para los empleados, ya que les otorga definitividad en el trabajo, seguridad social y posibilidades de crecimiento profesional.
“Felicito que se haya ido caminando por el bien de los maestros y no solamente los maestros, es el tema del personal de apoyo, pues hoy tiene la ventaja que se les ha recompensado con un tema que es clave, se llama definitividad en el trabajo, ¿qué quiere decir eso? Pues la base, se dice certeza laboral”, afirmó el mandatario estatal.
Señaló que la medida busca reconocer la función del personal que contribuye al funcionamiento diario de las escuelas.
“Vamos a seguir atendiendo los problemas de educación, las maestras y maestros no solo se preocupan por ellas y ellos, también son gestores de la comunidad”, mencionó el Gobernador.
El dirigente nacional del sindicato, Alfonso Cepeda Salas, sostuvo que la asignación de plazas definitivas forma parte de un proceso de regularización laboral del magisterio a nivel nacional.
“Como magisterio organizado vamos a cumplir con nuestra vocación de maestros trabajando para que la educación llegue a todo el pueblo de México”, enfatizó el líder nacional del SNTE.
Por su parte, el líder de la Sección 53, Ricardo Madrid Uriarte, destacó que sin el personal de apoyo no es posible la operación de los centros educativos.
“Hoy entregamos mil 58 memorándum de base y con cada uno de ellos entregamos certeza, dignidad, justicia y tranquilidad. Tranquilidad para ustedes y para sus familias, tranquilidad de saber que su trabajo, esfuerzo y constancia tiene un respaldo firme, legal y definitivo. Quiero decirlo con toda claridad y toda fuerza, sin el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación la escuela no funciona”, precisó el líder del SNTE 53.
A la entrega también acudió el Senador morenista por Sinaloa, Enrique Inzunza Cazárez; la Diputada y presidente al Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ocha y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.