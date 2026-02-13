$!Entregan mil 58 bases a personal educativo del SNTE 53 en Sinaloa

Mil 58 trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación en Sinaloa, afiliados a la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibieron este viernes su base laboral, documento que les garantiza estabilidad en el empleo, prestaciones y mayor seguridad salarial.

La entrega fue encabezada por el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya junto al dirigente nacional del sindicato, Alfonso Cepeda Salas y el líder de la Sección 53, Ricardo Madrid Uriarte, realizada en el Salón 53, en Culiacán.

Previo al evento, trabajadores sindicalizados bloquearon el acceso a medios de comunicación al recinto. Reporteros denunciaron empujones y una valla humana para impedir que se acercaran a Rocha Moya.

Después, los trabajadores cerraron la entrada principal y permanecieron en el lugar para evitar el ingreso de la prensa al evento.

Más tarde, con la llegada de Cepeda Salas, formaron otra valla humana desde su vehículo hasta el acceso para evitar entrevistas. Después cerraron las puertas del Salón 53 y decenas de trabajadores se mantuvieron en la zona para bloquear el ingreso de medios.