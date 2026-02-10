$!Entregan mil tarjetas de pensiones del Bienestar en Culiacán

Un total de mil tarjetas de la pensión para Adultos Mayores y del programa pensión Mujeres Bienestar fueron entregadas este martes en el Parque Constitución, en Culiacán. El delegado de los Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García, informó que la entrega forma parte del arranque en Sinaloa del operativo de dispersión de apoyos a nuevos derechohabientes registrados en diciembre. Señaló que en el Estado entregarán 9 mil 900 tarjetas correspondientes a ambas pensiones, cuyos beneficiarios comenzarán a recibir su apoyo económico a partir del próximo bimestre que inicia en marzo.

“Estos registros se realizaron en el mes de diciembre y ya ahora les toca pues ya recibir su pensión, la cual la van a empezar a cobrar al siguiente bimestre que inicia a partir de marzo”, explicó. Piña García recordó que la pensión para Adultos Mayores está dirigida a personas de 65 años o más, con un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que la pensión Mujeres Bienestar beneficia a mujeres de 60 a 64 años con un monto de 3 mil 100 pesos bimestrales, recursos que se entregan de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Asimismo, anunció que del 16 al 22 de febrero se llevará a cabo un nuevo periodo de registro para ambas pensiones. “Ese es el periodo de registro y el día de hoy aquí en este operativo vamos a entregar mil tarjetas de las dos pensiones en total son esa cantidad de la pensión Adulto Mayor y pensión Mujer Bienestar”, precisó. El delegado destacó que en Sinaloa existen alrededor de 440 mil derechohabientes de ambas pensiones y que en el bimestre anterior se dispersaron aproximadamente 2 mil 900 millones de pesos en apoyos. Durante el evento también participó el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien destacó la importancia social de estos programas y compartió testimonios sobre el impacto que han tenido en la vida de personas adultas mayores.