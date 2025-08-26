$!Entregan motores marinos y pangas para pescadores de Navolato

El Gobierno del Estado realizó la entrega simbólica de motores marinos y pangas para pescadores del municipio de Navolato.
A través de la Secretaría de Acuacultura y Pesca, el Estado destinó alrededor de 75 millones de pesos para la adquisición de 543 motores marinos y 557 pangas, tanto para pescadores ribereños como de aguas continentales.
“Sinaloa es un estado de pesca en donde tiene una importante perspectiva de género, ya tenemos un número importante de mujeres en la pesca”, expresó el Gobernador, Rubén Rocha Moya.
“Sinaloa es el estado que a nivel nacional figura como productor de especies marinas, nuestra actividad es primaria, producimos alimentos, no puede haber bondad más grande que la de producir alimentos, nosotros alimentamos al país”, manifestó.
En total, los apoyos dispersados por el Estado pretenden alcanzar a más de 500 pescadores de 410 unidades económicas de producción pesquera y acuícola.
“Son cuatro años de entrega de motores marinos, es el segundo año de entrega de pangas. Sinaloa es pesca y para seguir transformando el estado necesitamos la fuerza del pescado”, enfatizó la Secretaria de Pesca y Acuacultura, Flor Emilia Guerra Mena.