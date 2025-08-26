$!Entregan motores marinos y pangas para pescadores de Navolato

El Gobierno del Estado realizó la entrega simbólica de motores marinos y pangas para pescadores del municipio de Navolato.

A través de la Secretaría de Acuacultura y Pesca, el Estado destinó alrededor de 75 millones de pesos para la adquisición de 543 motores marinos y 557 pangas, tanto para pescadores ribereños como de aguas continentales.

“Sinaloa es un estado de pesca en donde tiene una importante perspectiva de género, ya tenemos un número importante de mujeres en la pesca”, expresó el Gobernador, Rubén Rocha Moya.