$!Entregan nuevas aulas y enseres de cocina en jardín de niños de Badiraguato

El Gobernador Rubén Rocha Moya visitó este 13 de noviembre la cabecera municipal de Badiraguato para entregar tres nuevas aulas del Jardín de Niños “Profesora Enriqueta Cota Valdez”, así como equipamiento para la cocina donde se preparan los desayunos calientes del plantel. De acuerdo con la información oficial, la inversión total para las obras, mobiliario y enseres asciende a 4 millones 100 mil pesos. Rocha Moya acudió acompañado por el Presidente Municipal de Badiraguato, José Paz López Elenes, y por autoridades estatales.

A su llegada fue recibido por estudiantes, maestras y la directora del plantel, Angélica Anahí Morales González, quien agradeció la construcción de las nuevas aulas, señalando que era una solicitud planteada desde hace varios años por la comunidad escolar. Durante su intervención, el Gobernador explicó que las aulas anteriores fueron demolidas para dar paso a la nueva infraestructura, con el objetivo de que las niñas y niños cuenten con espacios adecuados para su proceso educativo.

Además de las aulas, se entregaron diversos enseres de cocina para fortalecer el programa de desayunos calientes que opera en la escuela. Entre los equipos entregados se encuentran un refrigerador, cilindros de gas y estufas, destinados a mejorar las condiciones de preparación de alimentos. En el evento, uno de los alumnos solicitó la instalación de juegos infantiles en el área del jardín.

En respuesta, Rocha Moya instruyó al director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, Hugo Echave Meneses, a gestionar la colocación de estos equipos a la brevedad. El Mandatario también anunció que en diciembre enviará bicicletas nuevas a cada uno de los más de 80 alumnos del plantel, como un obsequio anticipado por la temporada navideña. Por su parte, el director del ISIFE detalló que las obras incluyeron la construcción de las tres aulas, la rehabilitación de los baños y de la cocina que ahora cuenta con mobiliario y equipo nuevo, impermeabilización de techos y colocación de piso. Estas acciones se realizaron mediante una mezcla de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del Ayuntamiento de Badiraguato y de aportaciones de los padres de familia.