$!Entregan obras en las comunidades La Chilla y Las Flores, de la sindicatura de Tacuichamona

CULIACÁN._ El Gobierno del Estado junto con el Ayuntamiento de Culiacán realizaron el acto de entrega de una serie de obras públicas en las comunidades La Chilla y Las Flores, pertenecientes a la sindicatura de Tacuichamona, en el sur de Culiacán.

Durante el evento se inauguró un tramo carretero de 2.2 kilómetros que une La Chilla con la carretera México 15, un pozo profundo para el sistema de agua en la comunidad Las Flores, un autobús para traslado de estudiantes y cinco viviendas, en una inversión estimada de 20.6 millones de pesos.

“Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones que tienen nuestras sindicaturas. Son 15 mil comunidades que tiene el estado a todas les tenemos que dar algo”, expresó el Gobernador, Rubén Rocha Moya.