$!Entregan obras por más de $16 millones en El Tamarindo, Culiacán

CULIACÁN._ Con una inversión que asciende a más de 16 millones de pesos, el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, encabezó la entrega de obras públicas en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, en El Tamarindo, la cual incluyó vivienda, pavimentación y rehabilitación de infraestructura clave. Durante el evento, realizado este 9 de enero de 2026, el Presidente Municipal inauguró las calles Ocualtita y Palos Verdes, las cuales representan las vialidades número 152 y 153 entregadas durante su administración.

Además de la pavimentación, se hizo entrega de 19 nuevas viviendas y se informó sobre la rehabilitación del puente Limón de los Ramos, acciones destinadas a elevar la seguridad y la conectividad en la zona. Para los habitantes de la sindicatura, estas obras ponen fin a décadas de rezago. Dante Lara Valverde, vecino del sector, relató que durante 18 años realizaron gestiones y aportaciones económicas para pavimentar su calle sin recibir respuesta alguna de administraciones pasadas.

“Gracias por habernos cumplido nuestro deseo de nuestra calle pavimentada y nuestro alumbrado público; 18 años atrás nosotros deseábamos la pavimentación de nuestra calle y no nos hacían caso, nos cargaban en vueltas, incluso nos pidieron dinero, dinero que se fue a común y se perdió, fue hasta cuando llegó el Presidente Juan de Dios y nos tomó en cuenta”, señaló Lara Valverde. Por su parte, la señora Amelia Félix Higuera, residente de El Alto del Coyote, expresó su agradecimiento al recibir las llaves de su nuevo hogar, destacando que contar con un patrimonio propio brinda finalmente tranquilidad a su familia. “Muchas gracias, mucho tiempo esperamos tener un techo para nuestros hijos, gracias a usted lo tenemos”, dijo.

El Alcalde enfatizó que su gobierno busca soluciones reales mediante el contacto directo con las comunidades y en este sentido, anunció que próximamente regresará para dar inicio a la pavimentación de tres calles adicionales, una de ellas cercana al panteón; y la construcción de una techumbre metálica en la cancha de usos múltiples. “El camino se construye con la relación entre el pueblo y el gobierno, en medida que sigamos teniendo esta relación seria, responsable y de compromisos reales es como solamente vamos a seguir avanzando”, precisó Gámez Mendívil.