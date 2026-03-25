$!Entregan ‘Pasos por la Paz’ en Culiacán; transforman Calle Rafael Buelna con enfoque peatonal

Autoridades municipales y organizaciones civiles entregaron este miércoles el proyecto “Pasos por la Paz” en la Calle Rafael Buelna Tenorio, una intervención urbana enfocada en mejorar la seguridad peatonal y recuperar el espacio público. Culiacán fue una de las 10 ciudades seleccionadas entre más de 500 propuestas de México, Estados Unidos y Canadá para implementar esta iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies.





Durante el evento, el director de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro destacó que esta intervención busca convertir calles dominadas por el automóvil en espacios “más seguros, accesibles y llenos de vida”, colocando al peatón en el centro del diseño urbano. “En Mapasin creemos firmemente que la infraestructura segura es un paso hacia la paz, transformar la ciudad no es una tarea de un solo año, ni de una sola organización, es una construcción diaria que requiere compromiso, empatía y esperanza”,resaltó. De acuerdo a Simei Jezabel Cebreros Raygoza, directora general del Instituto Municipal de Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en Culiacán, el proyecto incluyó la intervención de mil 143 metros cuadrados en cinco cruceros estratégicos, con la ampliación de 525 metros cuadrados de banquetas y el rediseño de 618 metros cuadrados de cruces peatonales. Además, detalló, reforzaron el alumbrado, se colocaron jardineras y arbolado, y se instalaron semáforos vehiculares y peatonales.



