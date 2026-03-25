$!Entregan ‘Pasos por la Paz’ en Culiacán; transforman Calle Rafael Buelna con enfoque peatonal

Autoridades municipales y organizaciones civiles entregaron este miércoles el proyecto “Pasos por la Paz” en la Calle Rafael Buelna Tenorio, una intervención urbana enfocada en mejorar la seguridad peatonal y recuperar el espacio público.
Culiacán fue una de las 10 ciudades seleccionadas entre más de 500 propuestas de México, Estados Unidos y Canadá para implementar esta iniciativa impulsada por Bloomberg Philanthropies.
Durante el evento, el director de Mapasin, Luis Ernesto Castro Castro destacó que esta intervención busca convertir calles dominadas por el automóvil en espacios “más seguros, accesibles y llenos de vida”, colocando al peatón en el centro del diseño urbano.
“En Mapasin creemos firmemente que la infraestructura segura es un paso hacia la paz, transformar la ciudad no es una tarea de un solo año, ni de una sola organización, es una construcción diaria que requiere compromiso, empatía y esperanza”,resaltó.
De acuerdo a Simei Jezabel Cebreros Raygoza, directora general del Instituto Municipal de Planeación de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en Culiacán, el proyecto incluyó la intervención de mil 143 metros cuadrados en cinco cruceros estratégicos, con la ampliación de 525 metros cuadrados de banquetas y el rediseño de 618 metros cuadrados de cruces peatonales.
Además, detalló, reforzaron el alumbrado, se colocaron jardineras y arbolado, y se instalaron semáforos vehiculares y peatonales.
Destacó que uno de los elementos más visibles es el mural “Semillas”, realizado por el colectivo Juan Panadero con la participación de alrededor de 25 personas de la comunidad, como parte de una estrategia que vincula el arte con la seguridad vial y la apropiación del espacio público.
Precisó que la zona intervenida concentra a más de 9 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Idiomas y una escuela primaria, además de más de mil trabajadores, por lo que durante años fue considerada de alto riesgo para peatones.
Subrayó que esta transformación no solo mejora la imagen urbana, sino que busca generar cambios medibles en la seguridad, mediante evaluaciones de velocidad vehicular, aforos y percepción ciudadana.
Asimismo, resaltó que el reconocimiento internacional coloca a Culiacán como una ciudad con potencial innovador en movilidad y urbanismo, al tiempo que evidencia la importancia de las alianzas entre gobierno, sociedad civil y organismos internacionales.
Hizo un llamado a replicar este tipo de intervenciones en otras zonas de la ciudad, al considerar que la infraestructura segura “es un paso hacia la paz” y una construcción que requiere continuidad, voluntad política y participación ciudadana.
“Con pasos por la Paz, Culiacán demuestra que el urbanismo táctico y el arte urbano son herramientas reales de transformación y que cuando gobierno, sociedad civil y la comunidad trabajan juntos, es posible construir calles más seguras, más humanas y más vivibles”.