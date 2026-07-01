$!Entregan pavimentación de la avenida Segunda en la colonia Jesús Valdez Aldana, en Culiacán

CULIACÁN._ La pavimentación de la avenida Segunda, que inició en enero en la colonia Jesús Valdez Aldana, fue entregada este miércoles por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal.

Con una inversión de 6 millones 738 mil pesos, la obra comprende 278 metros lineales de pavimento hidráulico y beneficia de manera directa a 49 viviendas y 196 habitantes, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias del sector, señaló el Ayuntamiento en un comunicado.

En representación de los vecinos, el profesor Endy Nahum Giorge Reyes agradeció la obra y destacó el impacto que tendrá en la vida cotidiana de las familias.

“Calidad de vida es como el mayor grado de bienestar posible que tú puedes tener y eso se requiere para cualquier tipo de ciudadano. Y uno de los puntos claves de calidad de vida también, ¿por qué no decirlo?, es la pavimentación. Que mis hijos lleguen de la escuela limpios, que la ambulancia pueda entrar y no se atasque, y eso se hace posible con un buen servicio público. Así es que le digo al Ayuntamiento de parte de esta colonia, gracias por los servicios públicos, por las obras que se están haciendo, eso es ser razonable, y trabajar de forma razonable”, externó.