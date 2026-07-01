$!Entregan pavimentación de la avenida Segunda en la colonia Jesús Valdez Aldana, en Culiacán

CULIACÁN._ La pavimentación de la avenida Segunda, que inició en enero en la colonia Jesús Valdez Aldana, fue entregada este miércoles por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal.
Con una inversión de 6 millones 738 mil pesos, la obra comprende 278 metros lineales de pavimento hidráulico y beneficia de manera directa a 49 viviendas y 196 habitantes, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias del sector, señaló el Ayuntamiento en un comunicado.
En representación de los vecinos, el profesor Endy Nahum Giorge Reyes agradeció la obra y destacó el impacto que tendrá en la vida cotidiana de las familias.
“Calidad de vida es como el mayor grado de bienestar posible que tú puedes tener y eso se requiere para cualquier tipo de ciudadano. Y uno de los puntos claves de calidad de vida también, ¿por qué no decirlo?, es la pavimentación. Que mis hijos lleguen de la escuela limpios, que la ambulancia pueda entrar y no se atasque, y eso se hace posible con un buen servicio público. Así es que le digo al Ayuntamiento de parte de esta colonia, gracias por los servicios públicos, por las obras que se están haciendo, eso es ser razonable, y trabajar de forma razonable”, externó.
En tanto, durante su mensaje, la Alcaldesa recordó que este proyecto nació de un compromiso hecho con los vecinos durante el arranque de la obra y destacó que el Ayuntamiento regresó para cumplir la palabra empeñada.
“Fue en el mes de enero que estuvimos aquí con ustedes haciendo ese compromiso y pues el día de hoy nos encontramos haciendo la entrega de esta calle. Entonces les reitero no es la primera vez que nos encontramos en la Jesús Valdez y sé que tampoco va a ser la última. Lo comentaba Endy para que todos podamos o para que ustedes como ciudadanos puedan estar bien, pues primeramente el gobierno necesita también estar bien, es por eso que nosotros trabajamos en equipo”, expresó.
Ramos Villarreal señaló que una pavimentación representa mucho más que concreto, ya que permite que niñas y niños jueguen con seguridad, facilita el acceso de servicios como la recolección de basura y brinda mejores condiciones para el tránsito de peatones y vehículos.
Asimismo, destacó que esta es la segunda vialidad pavimentada en la colonia durante la actual administración. De acuerdo con el levantamiento realizado por el Ayuntamiento, la Jesús Valdez Aldana cuenta con 21 calles que requieren pavimentación, por lo que aseguró que el Gobierno municipal continuará avanzando de manera gradual para atender esta necesidad.
Durante el evento también estuvieron presentes integrantes del gabinete municipal y representantes de distintas dependencias, quienes atendieron de manera directa las solicitudes planteadas por los habitantes de la colonia.
Con esta entrega, el Ayuntamiento de Culiacán reporta 366 calles pavimentadas como parte del programa de obras con sentido social que busca reducir el rezago en infraestructura urbana y mejorar las condiciones de vida de miles de familias en las colonias y comunidades del municipio.