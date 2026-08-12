$!Entregan primer crédito Impulso Nafin al sector aeronáutico de Culiacán

La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregó un crédito del programa Impulso Nafin a la empresa Aeropartes Jiménez, impulsando por primera vez el sector aeronáutico local de Culiacán este 12 de agosto de 2026. Con este apoyo, el programa Impulso Nafin fortalece de manera integral todos los giros económicos de la capital, indicó la Alcaldesa. La empresa beneficiada, Aeropartes Jiménez, se dedica a proveer refacciones y lubricantes a la aviación civil.

Este financiamiento forma parte de los esfuerzos del Ayuntamiento de Culiacán, que desde 2022 ha otorgado 650 créditos a micro, pequeñas y medianas empresas en coordinación con Nacional Financiera y la Secretaría de Economía del Estado, sumando 734 millones de pesos dispersados. Ana Miriam Ramos Villarreal afirmó que su administración apoya a las empresas. “Qué bueno ver a todas estas empresas, todos estos rubros en la ciudad, buscando la manera de cómo seguir adelante”, expresó.

La Alcaldesa refrendó que el Ayuntamiento de Culiacán dispone de apoyo y acompañamiento para todas las empresas y comerciantes. Esto se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, con el objetivo de ofrecer esquemas de financiamiento adecuados. El director de Aeropartes Jiménez, Rafael Jiménez, compartió que su negocio provee refacciones y lubricantes a la aviación civil. Se especializa en avionetas de pistón y hélice.