$!Entregan prótesis mamarias a sobrevivientes de cáncer en Sinaloa

Un total de 196 pacientes sobrevivientes de cáncer de mama han sido beneficiadas durante la actual administración estatal con programas de reconstrucción mamaria, informó el Gobierno de Sinaloa durante la entrega de 31 kits de prótesis externas realizada este lunes. La entrega fue encabezada por la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, acompañada de Leivy Lizeth López Calderón, subdirectora de Programas Especiales y Vinculación Social de la Beneficencia Pública federal, como parte de las actividades por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el Día Nacional de la Reconstrucción Mamaria.





Durante el evento, Domínguez Nava reiteró el compromiso de su administración de impulsar políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las mujeres que han enfrentado esta enfermedad. “A las beneficiarias del programa de reconstrucción mamaria, a las pacientes, a las supervivientes de cáncer de mama, las abrazo y les digo que no están solas, aquí estamos todas y todos haciendo causa común con ustedes”, expresó. La Gobernadora señaló que el cáncer de mama representa un problema de salud pública que requiere la coordinación entre las instituciones estatales y federales. Como parte de su mensaje, indicó que entre enero y octubre de este año se han contabilizado 20 mil casos de cáncer de mama en mujeres y 270 en hombres, cifras que, dijo, reflejan la magnitud del padecimiento y la necesidad de fortalecer la atención médica.





Leivy Lizeth López Calderón sostuvo que la Beneficencia Pública federal mantendrá la colaboración con el Gobierno de Sinaloa para apoyar a las personas que requieren este tipo de asistencia. “Esta lucha contra el cáncer es de todos y de todas, instituciones y familias, quienes hombro con hombro trabajamos para contribuir en la recuperación de su salud”, manifestó. En representación de las beneficiarias, una mujer identificada como Flor compartió que conoció el programa a través de redes sociales y que recibir la noticia de haber sido seleccionada fue uno de los momentos más felices de su vida.