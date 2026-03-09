$!Entregan tarjetas de Bienpesca en Cospita: Apoyo aumenta a 8 mil pesos para pescadores de Sinaloa

En un evento encabezado por autoridades federales y municipales en la comunidad de Cospita, se puso en marcha la entrega y renovación de tarjetas del Programa de Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Acuacultores, el cual presenta un incremento en el apoyo de 8 mil pesos para la región.

Durante el acto, el delegado de los programas para el Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García, informó que en todo el estado se distribuirán un total de 32 mil 512 tarjetas.

“Ya no van a ser los 7 mil 500, van a ser 8 mil”, compartió Piña García.

El funcionario destacó que, por instrucción de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el monto del apoyo anual aumentó por beneficiario.

Piña García enfatizó que la meta es concluir la entrega de todos los plásticos para el 22 de marzo, ya que el depósito de los 8 mil pesos está programado para realizarse durante el mes de abril.

Además, señaló que Sinaloa se mantiene como el único estado donde los pescadores reciben un apoyo adicional mediante el Bienpesca Estatal, que consiste en 3 mil 750 pesos extra que suelen entregarse entre agosto y septiembre, así los pescadores sinaloenses perciben un total anual de 11 mil 750 pesos.

El Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, señaló que estos programas son por la importancia de mantener la cercanía con el pueblo.

“Nos interesa mucho que cada día vivamos mejor”, expresó Gámez Mendívil.