$!Entregan tarjetas del Bienestar a más de 26 mil productores en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa inició la entrega de tarjetas del Bienestar para más de 26 mil productores agrícolas, informó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Destacó que la distribución de los apoyos es uno de los principales anuncios para el sector agropecuario, al tiempo que aseguró que continúan las gestiones con el Gobierno federal para resolver pagos pendientes que aún reclaman algunos productores.