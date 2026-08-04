Entregan tarjetas del Bienestar a más de 26 mil productores en Sinaloa; Gobierno mantiene gestiones por pagos pendientes

El Gobierno de Sinaloa inició la entrega de tarjetas del Bienestar para más de 26 mil productores agrícolas, informó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Destacó que la distribución de los apoyos es uno de los principales anuncios para el sector agropecuario, al tiempo que aseguró que continúan las gestiones con el Gobierno federal para resolver pagos pendientes que aún reclaman algunos productores.

Precisó que existen casos, particularmente de personas concentradas en Villa Juárez, cuyos expedientes siguen en proceso de revisión, por lo que el Gobierno estatal mantiene comunicación con la Federación para encontrar una solución.

Sobre la inconformidad de algunos agricultores, Bonilla Valverde afirmó que las autoridades continúan trabajando para atender sus demandas y reiteró que las negociaciones con la Federación permanecen abiertas.

Al ser cuestionada sobre si los productores quedaron conformes con los apoyos anunciados, respondió únicamente que el Gobierno seguirá dando continuidad a los acuerdos alcanzados con el sector agrícola.