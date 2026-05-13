$!Entregan Tarjetas del Bienestar para personas con discapacidad en Sinaloa

Un total de 800 personas con discapacidad en Culiacán recibieron este miércoles sus Tarjetas del Bienestar para incorporarse al Programa de Pensión para Personas con Discapacidad, que otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos cada dos meses. La entrega se realizó en el Centro de Alto Rendimiento “María del Rosario Espinoza” y forma parte de un nuevo paquete de 8 mil 607 beneficiarios que serán integrados al programa en todo Sinaloa durante este año. Con estas incorporaciones, el padrón estatal pasará de 72 mil 150 a 80 mil 757 personas beneficiadas, con edades de 0 a 64 años. El delegado de los Programas para el Bienestar en Sinaloa, Ángel Ulises Piña García, explicó que el recurso se deposita de manera directa y sin intermediarios en las tarjetas del Banco del Bienestar.





“Esta pensión sin duda viene a dignificar y a mejorar la calidad de vida, porque muchos de ustedes se van a apoyar con este recurso para comprar sus medicamentos, pagar sus terapias, comprar alimentos, o priorizar las necesidades que tengan como personas con discapacidad”, expresó. Durante el evento también estuvieron presentes la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde quien señaló que Sinaloa fue la primera entidad del País en hacer universal este programa para personas con discapacidad, al ampliar la cobertura a personas de entre 30 y 64 años, ya que anteriormente el apoyo se otorgaba únicamente a quienes tenían entre 0 y 29 años.





Indicó que esta política pública representa una inversión anual de 340 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado. “Hemos realizado importantes esfuerzos para convertirnos en la primera entidad federativa donde el apoyo a las personas con discapacidad alcanzó la condición de universal. Aquí quiero decirles que el gobierno del Gobernador con licencia, Rubén Roha Moya fue quien por primera vez en el país realizó el apoyo universal para personas con discapacidad desde 0 hasta 64 años”, reconoció. La Alcaldesa provisional de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal mencionó que este acto de entrega de apoyos para personas con discapacidad, representa el respaldo a quienes históricamente han enfrentado mayores barreras para ejercer plenamente sus derechos.