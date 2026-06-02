$!Entregan títulos de propiedad en Valle de Encino; suman más de 4 mil familias beneficiadas

En un acto orientado a fortalecer la certidumbre jurídica de los habitantes de la capital sinaloense, se hizo entrega de títulos de propiedad en el fraccionamiento Valle de Encino. Durante el evento, la munícipe entregó siete documentos que acreditan la propiedad legal de sus hogares a igual número de familias, señalando que estas acciones forman parte de una estrategia integral de justicia social. Según datos oficiales, en lo que va de la administración, más de 4 mil 260 familias en todo el municipio han sido favorecidas mediante el trabajo coordinado con instancias federales y estatales como el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y el Registro Agrario Nacional.







La Presidenta Municipal, Ana Miriam Ramos Villarreal, precisó que a través del Instituto Municipal de Vivienda, se han gestionado y otorgado un total de 164 escrituras y 260 títulos de propiedad. “Nosotros, en esta administración, hemos gestionado en conjunto con Insus y el RAN la entrega de títulos de propiedad tanto en colonias como en sindicaturas”, destacó Ramos Villarreal. El objetivo fue brindar seguridad patrimonial a través de la escrituración totalmente gratuita de las viviendas. En representación de las familias beneficiarias, Luis David Rodríguez Vega destacó que, gracias al programa impulsado por el Inmuvi, pudo obtener las escrituras de su vivienda de manera gratuita. “Me siento muy contento porque es algo mío, para mi familia, para mi hijo y para mi esposa; ya es algo de nosotros”, expresó Rodríguez Vega. Para acceder a este beneficio, los ciudadanos deben cumplir con el requisito indispensable de tener su vivienda totalmente liquidada.



