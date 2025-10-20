$!Entregan universitarios de la UAS pelucas oncológicas para pacientes de cáncer

La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario que encabeza Sofía Angulo, entregó 91 pelucas oncológicas de manera altruista a quienes solicitan el apoyo. Las pelucas fueron fabricadas artesanalmente por María Teresa Eceverre López, responsable del Programa de Elaboración y Donación de Pelucas Oncológicas, con el cabello donado a la UBU por la comunidad estudiantil y la población dan de buena manera para ayudar a estas personas.

“Es una respuesta indescriptible de gratitud, de felicidad... al nosotros proporcionarles la peluca les damos seguridad a esas personas, a las personas que tienen un trabajo también les damos una estabilidad de continuar sus labores, estabilidad emocional porque se sienten bien, no van a dejar sus tratamientos oncológicos que les proporciona el médico”, señaló.

Estas pelucas oncológicas artesanales se entregan de manera totalmente gratuita, y son hechas con cabello donado por alumnas para después realizar un proceso laborioso. Eceverre López reconoció que, al recibir las trenzas de cabello, las separa, limpia de cabellos cortos y las plancha, forma con ellos extensiones y finalmente son cosidas al gorro de la peluca.