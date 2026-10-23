Entregará Ana Miriam Ramos Villarreal Segundo Informe de Gobierno ante Cabildo el lunes

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, entregará el lunes 26 de octubre, a las 11:00 horas, el Segundo Informe de Gobierno de la administración municipal ante el Cabildo.

Ramos Villarreal confirmó la fecha este jueves 22 de octubre, durante la entrega de obras de pavimentación en la Colonia Buenos Aires.

“Sí, va a ser el día lunes a las 11 de la mañana en Cabildo”, señaló.

Ramos Villarreal no precisó si, además de la entrega formal ante el cuerpo de regidores, se realizará un evento público para presentar los resultados de la administración.

El informe corresponde al Gobierno municipal encabezado por Juan de Dios Gámez Mendívil, quien solicitó licencia temporal al cargo el 1 de mayo de este año, luego de que se hicieran públicos señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Gámez Mendívil se separó del puesto para permitir el desarrollo de las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República.

Ese mismo día, el Cabildo aprobó su licencia y designó a Ramos Villarreal, quien hasta entonces se desempeñaba como Síndica Procuradora, como Presidenta Municipal provisional.

Desde entonces, ha permanecido al frente del Ayuntamiento.

En declaraciones previas, Ramos Villarreal adelantó que el documento incluirá acciones en materia de pavimentación, servicios públicos, infraestructura hidráulica y actividades deportivas, entre ellas la construcción de tres nuevas plantas potabilizadoras y la realización de eventos municipales.

Durante la entrega de obras en la Colonia Buenos Aires, la Alcaldesa informó que, con el paquete de siete calles recién concluido, el Ayuntamiento suma 438 vialidades entregadas durante la administración, mientras otras obras continúan en proceso.

Indicó que la intención es avanzar hacia la meta de mil calles pavimentadas establecida en el Plan Municipal de Desarrollo, y prometidas por el Alcalde con licencia Gámez Mendívil.