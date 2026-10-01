Entregará Graciela Domínguez su Informe de Gobierno en noviembre

El Gobierno de Sinaloa entregará en noviembre el Informe de Gobierno de Graciela Domínguez Nava, conforme a los tiempos establecidos por la ley, informó la propia Gobernadora.

Señaló que se dará cumplimiento al procedimiento correspondiente y que posteriormente corresponderá a los diputados definir la fecha de las comparecencias y la glosa.

“En el marco de lo que establece la ley, que es en el mes de noviembre, estaremos dando cumplimiento para la entrega del informe, y lo que establece la ley, luego definirán los diputados cuál es la fecha de comparecencia y la glosa. Se dará cumplimiento puntual en todo esto”, expresó.

Cuestionada sobre cuáles serán los principales resultados que destacará en el documento, Domínguez Nava evitó adelantar detalles.

“Se los vamos a comunicar en cuanto lo presentemos. Esperaremos al marco de la presentación”, respondió.