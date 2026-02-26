Enumera PAN Sinaloa 10 temas urgentes que Sheinbaum debe atender en Sinaloa

En su visita a Sinaloa, la Presidenta Claudia Sheinbaum debe atender con prioridad 10 temas que le urgen a Sinaloa, señaló la dirigente estatal del PAN Sinaloa, Wendy Barajas Cortés.

Ante la tan anunciada visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum, a Mazatlán, San Ignacio y Culiacán, la dirigente indicó que Sinaloa no necesita actos protocolarios ni banderazos de obra, necesita soluciones reales ante la crisis de seguridad y económica que atraviesa el Estado.

“No queremos turismo político presidencial mientras nuestras familias viven con miedo inmersos en la ingobernabilidad que ha dejado en la vulnerabilidad al estado, Sinaloa no puede seguir abandonado por la Federación, que esta visita no sea para la foto, que sea para comprometerse con fechas, recursos y resultados medibles”, dijo.

Barajas Cortés señaló que urge que el Gobierno federal, en coordinación con el estatal y municipal, se encarguen de resolver estos importantes rubros de manera inmediata, pues Morena ha dejado en el olvido a Sinaloa y la muestra de ello, es que todos los sectores están colapsados.

Los 10 temas son que urge una estrategia eficaz e inversión extraordinaria para recuperar la seguridad en Sinaloa, recursos suficientes y coordinación real para la búsqueda de personas desaparecidas, acciones contundentes para frenar los feminicidios y protección y respaldo efectivo para policías.

También pactar un precio justo y pago oportuno a productores del campo, un plan emergente de apoyo a comerciantes y empresarios afectados por la violencia, mayor atención y reparación de daños a las víctimas de violencia y apoyo directo a pescadores sinaloenses.

Además de programas emergentes para la construcción de paz y prevención del delito y presupuesto suficiente para salud, educación y desarrollo productivo.

“Se tienen que dejar de maquillar las cifras, los sinaloenses merecemos información real, clara y a tiempo; No más reportes maquillados ni datos tardíos para intentar cambiar la narrativa. La violencia, las desapariciones, los feminicidios y el cierre de negocios reflejan una realidad que no puede seguir minimizándose desde el poder”, agregó.

La dirigente panista subrayó que hoy se necesita un gobierno frontal, que enfrente los problemas sin excusas.

“Necesitamos un gobierno que hable de frente, que reconozca la gravedad de lo que vivimos y que entregue resultados, sin seguridad no hay educación, no hay inversión, no hay empleo y no hay paz”, señaló.