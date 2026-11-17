Alimentos funcionales son clave para la salud integral y un envejecimiento saludable, según resaltó una investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa en una conferencia reciente.
La Facultad de Ciencias Químico Biológicas impulsa esta área para transformar la nutrición.
Durante la conferencia “Más allá de los nutrientes: cómo la innovación está transformando la manera de alimentarnos, vivir y envejecer”, Daniela Guardado Félix, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, analizó la evolución alimentaria y la innovación.
A través de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, impulsa la investigación en alimentos funcionales y nutracéuticos, así como la promoción de alternativas para la salud y la calidad de vida.
Guardado Félix indicó que es fundamental comprender el impacto de la nutrición desde el crecimiento y desarrollo hasta la edad adulta.
"El objetivo es favorecer un envejecimiento saludable", señaló la especialista.
La investigadora explicó que su equipo de trabajo se especializa en alimentos funcionales y nutracéuticos, enfocados en desarrollar productos que aporten beneficios nutricionales.
Como ejemplo, mencionó el mejoramiento de alimentos de consumo cotidiano.
Se trabaja en la tortilla, incrementando su calidad proteica, contenido de fibra y fitoquímicos.
“Esto contribuye a disminuir la incidencia de algunas enfermedades”, añadió Guardado Félix.
Respecto a las recomendaciones para mejorar los hábitos alimenticios, la especialista puntualizó que una vida saludable no depende solo de la alimentación.
Es necesario adoptar un estilo de vida integral.
Destacó la importancia de realizar actividad física moderada, procurar un descanso adecuado y mantener una vida social activa. Estos elementos contribuyen al bienestar presente y futuro de las personas.