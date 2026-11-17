Alimentos funcionales son clave para la salud integral y un envejecimiento saludable, según resaltó una investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa en una conferencia reciente.

La Facultad de Ciencias Químico Biológicas impulsa esta área para transformar la nutrición.

Durante la conferencia “Más allá de los nutrientes: cómo la innovación está transformando la manera de alimentarnos, vivir y envejecer”, Daniela Guardado Félix, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, analizó la evolución alimentaria y la innovación.