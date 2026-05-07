Envía Gobernadora interina mensaje de solidaridad por incendio en Los Mochis

El incidente se registró en una plaza comercial muy concurrida de la cabecera municipal de Ahome, que habría iniciado supuestamente por un accidente en el área de cocina de un local comercial.

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, envió un mensaje de solidaridad a las víctimas del incendio en Los Mochis que ya tuvo saldo trágico con media decena de fallecidos.

“Ante los lamentables hechos ocurridos en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, he instruido a los cuerpos de seguridad, auxilio y atención a emergencias se brinde el apoyo necesario y atienda la situación de manera inmediata”, escribió la Gobernadora interina en redes sociales.

“Nuestra solidaridad está con las personas afectadas y sus familias. Seguimos trabajando de manera coordinada para atender con prontitud estos hechos y salvaguardar el bienestar de las y los sinaloenses”.

Hasta el momento, las autoridades han informado sobre una veintena de heridos, varios de ellos hospitalizados y cinco personas fallecidas.

Todavía buscan los orígenes que habrían provocado el incendio esta tarde en el norte de Sinaloa.