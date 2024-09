Enviaron al Pleno del Congreso del Estado el dictamen con las propuestas de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con lo que la 64 Legislatura local comenzará el proceso de lectura y discusión para concretar las modificaciones a la UAS.

La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología emitió un dictamen que plantea reformas a 53 artículos de la actual Ley Orgánica, además de la eliminación del artículo 57.

La comitiva sostuvo una reunión este jueves, en la cual las y los diputados que la integran trabajaron en torno a un predictamen, nutrido a partir de 36 iniciativas presentadas por docentes de la UAS, ciudadanos y diputados locales.

En la reunión, Sergio Mario Arredondo, Rubén Miranda López, Gloria Himelda Félix Niebla y Adolfo Beltrán Corrales sugirieron una serie de cambios en la redacción de los artículos. Por su parte, la secretaria de la Comisión, Mónica Armenta Elenes, del PAS, se abstuvo.

El dictamen elaborado se aprobó con cuatro votos a favor, y únicamente la oposición de la pasista, quien previo a la votación, denunció ilegalidad y desacato del Poder Legislativo al llevar a cabo esta reforma.

“Si bien algunos integrantes de esta comisión han buscado engañar a la comunidad universitaria y al pueblo de Sinaloa, defendiendo una consulta simulada, todos lo vimos, instalando casillas justo cuando el grande problema de violencia que vive nuestro estado, particularmente Culiacán, Elota, Eldorado, Cosalá y Concordia, estaba en su momento de mayor incertidumbre, ¿cómo la ven? Poniendo en riesgo a los universitarios al pedirles que fueran a participar, y también poniendo en riesgo al personal de este Congreso.

“Este Congreso está por caer en franco desacato de una sentencia judicial, dictada en el juicio de amparo 262/2023, por el Juez Primero de Distrito en la entidad”.

“Quedó demostrado que este Congreso no tiene ninguna facultad para organizar una consulta a la comunidad universitaria, de ninguna institución de educación superior, y muy particularmente de la Universidad Autónoma de Sinaloa”, recriminó.

Señaló que la consulta organizada por el Parlamento, en la cual votaron mil 399 universitarios, no tiene legitimidad ni certeza de que los votantes hayan sido miembros activos de la comunidad rosalina, ya que no cuentan con el padrón de estudiantes ni de personal docente y administrativo.

Además, advirtió que pedirán una auditoría específica a este proceso de consulta, al cual se destinó 4 millones de pesos para su realización.

Acerca del fundamento legal de este proceso de reforma, el presidente de la Comisión de Educación, Adolfo Beltrán Corrales, garantizó que desde el Legislativo dirigen la reforma con apego a la Ley.

Asentó que no dejarán que la omisión de las autoridades de la UAS para trabajar en conjunto, les impida avanzar en el proceso de dictaminación.

“Yo tengo confianza de que estamos haciendo las cosas apegadas a Derecho, si alguien o alguna institución cree que se vulneran sus derechos, está el marco jurídico para que puedan acudir a cualquier instancia, no tenemos ningún problema con eso, además es un derecho que tienen.

“Estuvimos esperando la respuesta explícita del máximo órgano, no llegó, y obviamente pues ante una omisión, que no les interesa el tema, pues nosotros también no nos van a detener el proceso legislativo”, sostuvo.

Al término de la reunión de Comisión, tras aprobarse el dictamen, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAS, Alba Virgen Montes Álvarez, acusó que a Mónica Armenta “le escondieron” el documento original para firmar el dictamen.