28 febrero 2026
Culiacán
Gobierno
#EnVivo | Claudia Sheinbaum encabeza en Culiacán arranque de construcción Hospital de Altas Especialidades del IMSS
La Presidenta de México continúa con la agenda de actividades por Sinaloa
Noroeste/Redacción
28/02/2026 11:14
#Culiacán
#Gira Presidencial
#Presidenta de México
#Claudia Sheinbaum Pardo