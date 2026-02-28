https://www.noroeste.com.mx/binrepository/911x512/0c1/768d512/none/12707/ROMH/photo-2026-02-28-09-47-37_1-12715142_20260228100519.jpg

Culiacán | Gobierno

#EnVivo | Claudia Sheinbaum encabeza en Culiacán arranque de construcción Hospital de Altas Especialidades del IMSS

La Presidenta de México continúa con la agenda de actividades por Sinaloa