CULIACÁN._ El equipo de la Diputada local, María Victoria Sánchez Peña, se presentó a un evento público del Gobierno de Sinaloa y del Ayuntamiento de Culiacán portando los logotipos de Morena.

La legisladora es abanderada de Morena y además mamá de la dirigente del partido en Sinaloa, Merary Villegas Sánchez.

Las dos personas que la acompañaban al evento gubernamental portaban playeras rojas con el logo de Morena en el pecho y también la insignia de la Diputada.

Al cuestionársele sobre el uso del logotipo en un evento pagado con recursos públicos del Estado y del Municipio, Sánchez Peña justificó que las acciones del gobierno son apartidistas y no hay relevancia en utilizarlo o no en este tipo de eventos.

“Fíjate que hasta ahorita que tú lo dices, lo tomo en cuenta. No, no lo visualizo yo así. Yo no lo traigo, y pienso que si lo trajera, no debemos negar de qué partido somos, no pasa nada”, dijo.

“Aquí no cuentan los partidos, y este gobierno así lo ha demostrado. Se atiende a todo mundo y todo mundo sale beneficiado”.