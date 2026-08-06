Era inminente la llegada del gusano barrenador a Sinaloa, afirma Senasica

La llegada del gusano barrenador del ganado a Sinaloa era inevitable debido al avance natural de la plaga en el País y a las condiciones climáticas favorables para su desarrollo, aseguró Daniel Sosa Tapia, coordinador estatal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De acuerdo con el informe semanal de casos activos emitido por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Senasica, Sinaloa registra 23 casos activos de gusano barrenador: seis en San Ignacio, cuatro en Escuinapa, cuatro en Rosario, tres en Elota, dos en Culiacán y uno en Badiraguato, Concordia, Mazatlán y Mocorito, respectivamente.

Sosa Tapia explicó que, pese a las medidas de vigilancia implementadas en los puntos de inspección, el ingreso de la plaga al estado era un escenario previsto.

“Esta plaga era inminente que entrara al estado de Sinaloa. De hecho, el grupo estatal de trabajo que está conformado por Gobierno federal, Gobierno del Estado, Comité, Unión Ganadera y todas las asociaciones mitigó mucho para que esta plaga entrara”, dijo.

Recordó que el primer hallazgo ocurrió en el punto de verificación federal de La Concha ll, donde fue detectada una miasis en un becerro que ingresaba al estado y el embarque fue retornado a Jalisco, por lo que ese caso no fue contabilizado para Sinaloa al tratarse de una movilización.

El funcionario indicó que la propagación responde al comportamiento natural de la mosca que provoca la enfermedad, la cual también afecta a la fauna silvestre.

“Era inminente que entrara esta plaga aquí a Sinaloa... de manera natural avanzó la plaga. Esta plaga no es nada más del ganado, sino de cualquier animal de sangre caliente y en la fauna silvestre también se sigue desarrollando”, señaló.

Añadió que desde noviembre de 2024, cuando reapareció el gusano barrenador en México, la plaga se ha extendido por gran parte del territorio nacional y actualmente sólo Sonora y las dos Baja California permanecen sin casos.

Sosa Tapia advirtió que las lluvias y la humedad propias de la temporada favorecen el desarrollo de la larva, por lo que no descartó que el número de casos continúe aumentando.

“La verdad es que ahorita las condiciones climáticas son muy propicias para el desarrollo de esta larva; esta humedad y esta temperatura propician mucho que se siga desarrollando”, expresó.

No obstante, aclaró que conforme cicatrizan las heridas de los animales afectados, los casos pueden dejar de considerarse activos, ya que dejan de representar un riesgo para que la mosca continúe su ciclo reproductivo.