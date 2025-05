$!Erick García, joven de Culiacán, se corona como campeón nacional de Jiu Jitsu en México

CULIACÁN._ Erick García, originario de Culiacán, se coronó campeón nacional de Jiu Jitsu en la categoría de 94 kilogramos durante el Campeonato Daniel Hernández, realizado en Ciudad de México el 17 de mayo.

El joven logró la victoria en una final reñida, ganando por un solo punto.

La primera persona a la que Erick llamó tras coronarse campeón fue a su mamá. En ese momento, recordó la promesa que se hizo a los 19 años, luego de perder su primer torneo de Jiu Jitsu en Culiacán sin concretar ningún punto.

“(Después de mi primer torneo) dije esto no me va a definir, o sea no me va a definir y al contrario entrené con más ganas entrené con más ganas para que nunca me volviera a pasar. De hecho yo pues me sentí muy humillado, la verdad muy muy humillado y me juré a mí mismo y dije no yo nunca me voy a volver a sentir así.

Erick incursionó en el deporte animado por un amigo suyo. Su primer lugar de entrenamiento fue en una academia ubicada en la ciudad y la cual ya cerró.

Siguió su carrera deportiva en la Universidad Autónoma de Sinaloa, sin descuidar su carrera profesional de programación que ahora, a sus 25 años de edad, ejerce.