La candidata a la Alcaldía de Culiacán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, Lourdes Erika Sánchez Martínez, acusó abuso de poder y uso de recurso público en la campaña de su contrincante Juan de Dios Gámez Mendívil.

El pasado lunes 15 de abril, cuando Sánchez Martínez inició su campaña, declaró que Gámez Mendívil se había anticipado un día antes, pues le habían llegado tres reportes de ciudadanos de comunidades del norte del municipio, que le dijeron que desde el domingo ya habían lonas promocionando su candidatura.

Ante eso, la candidata mencionó que haría una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral para que hiciera la respectiva sanción.

“Justo esta semana estamos entregando la documentación jurídica con todo y las pruebas de las fotografías, los videos que nos hicieron llegar las personas de esas comunidades”, dijo.

“Este fin de semana seguimos recopilando algunas de las muestras, por ejemplo, el sábado tuve la oportunidad de estar en la comunidad de El Pozo, Imala y en las instituciones educativas, en primaria, en el kinder, en el centro de salud, todos están tapizados de lonas de Morena”, comentó.

Indicó que en la gira por el municipio que se realizó el fin de semana, la acompañó un representante del Instituto Nacional Electoral, ya que ellos le dan seguimiento a las campañas, y que al igual que ella, tomó muestras como fotografías para analizarlas después.

“Se llama abuso, se llama abuso de poder. Ellos están haciendo uso no solamente del recurso que pudieran tener, sino que también están haciendo uso incluso del propio Gobierno”, declaró.

“Ellos están haciendo uso del Gobierno estatal y Municipal totalmente una elección de Estado y es muy desafortunado porque esto evidencia su falta de incapacidad y falta de liderazgo del municipio”, precisó.

Sánchez Martínez indicó que en el periodo de la Alcaldía provisional de Gámez Mendívil, que duró aproximadamente 20 meses, no hizo una labor significativa y sólo realizó los recorridos por las sindicaturas para demostrar que sí realizó obras.

Asimismo, destacó que Culiacán necesita un nuevo rostro y de cambio social.

“Se los vamos a demostrar, yo creo que los hechos de que Culiacán ya no quiere eso, ya no quiere que le vean la cara, ya no quiere más abuso por parte de las autoridades y de tratar de imponernos en Culiacán a alguien que a todas luces, pues obviamente dio varios resultados y que la gente ya quiere un cambio”, comunicó.

“Él nada más promete, él ya tuvo 20 meses para demostrar que podía y le podía dar un rostro a Culiacán y no lo hizo. Hoy anda por todo Culiacán tratando de prometer cosas que no hizo cuando pudo y hoy que tiene la oportunidad ahora como candidato, pues quiere irle a obviamente a verle la cara de nuevo al ciudadano”, expresó.

De la misma manera, reiteró que ella tiene la experiencia para estar al frente de Culiacán, ya que tiene 20 años de carrera y la experiencia suficiente para conocer las necesidades de la gente.

“Yo sí tengo experiencia, yo sí he caminado Culiacán, que yo sí he representado a la gente y a sus causas y que, en esta oportunidad que tendré de estar al frente, obviamente ya como Presidenta Municipal, pues le vamos a dar un nuevo rostro”, dijo.

“Vamos a poner a Culiacán en otro nivel en servicios públicos, en el tema del agua que desafortunadamente hoy tenemos una empresa que lejos de ser reconocida como era antes la Japac a nivel nacional e internacional, ahí tenemos una empresa incapaz de atender el derecho más básico”, comentó.