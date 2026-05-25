Erika Sánchez cuestiona capacidad de Alcaldesa sustituta para enfrentar crisis en Culiacán

La Regidora del PRI en el Ayuntamiento de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, evitó emitir una calificación sobre el desempeño de Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del Municipio y cuestionó la capacidad del actual Gobierno para enfrentar la crisis de seguridad y económica que atraviesa la capital sinaloense.

Señaló que su postura parte del desacuerdo con la continuidad de la administración municipal, luego de que el Alcalde con licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil, dejara el cargo tras ser acusado por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado.

“Lo que pasa es que justamente la calificación que yo le pudiera dar no es ninguna, porque en el caso de nosotros no estamos de acuerdo con esa continuidad”, expresó.

Sánchez Martínez criticó que mientras la Presidenta Municipal encabeza reuniones y eventos públicos, no se observa una estrategia clara para atender los problemas que, dijo, afectan diariamente a la población.

“Todos los días se están perdiendo vidas, todos los días están desapareciendo personas, todos los días se roban vehículos, todos los días los más impactados son nuestros niños y nuestros jóvenes”, manifestó.

La Regidora cuestionó además la ausencia de acercamientos con sectores comerciales para plantear acciones que impulsen una recuperación económica en el Municipio.

“¿La han visto recibir, por ejemplo, a los comerciantes formales e informales para ver qué pasos se van a dar para iniciar una ruta de recuperación económica?”, planteó.

Sostuvo que mientras estos temas no sean atendidos, difícilmente la oposición podrá emitir una evaluación positiva o negativa del desempeño de la Alcaldesa.

La priista enfatizó que sus señalamientos no obedecen a un tema de género, sino a la necesidad de contar con perfiles con experiencia y capacidad para enfrentar el contexto actual de Culiacán.

“No es un tema de género, es un tema de capacidades, de experiencia, de preparación para enfrentar un municipio que está enfrentando la peor crisis, al menos en la historia reciente”, afirmó.

A finales de abril el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil fue señalado por el Gobierno de los Estados Unidos junto a otros nueve perfiles, entre ellos el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con el narcotráfico.

Por estos señalamientos, pidió licencia y fue designada Ramos Villareal como Alcaldesa interina.