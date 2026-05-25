Erika Sánchez exige investigación ‘a fondo’ por citatorios de la FGR a autoridades sinaloenses

La Regidora del PRI en Culiacán, Erika Sánchez Martínez, consideró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades sinaloenses, entre ellas el Alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, son una muestra de que los señalamientos realizados por el Gobierno de Estados Unidos tienen el peso suficiente para exigir una investigación “a fondo”.

Señaló que tanto Culiacán como Sinaloa requieren respuestas y justicia, debido a los efectos que la violencia ha dejado en la población durante los últimos meses.

“Esa de inicio es la exigencia más importante creo que tenemos todos porque Culiacán en la persona del Alcalde y el Estado en función del Gobernador ocupa respuestas. Y particularmente justicia”, expresó.

Sánchez Martínez afirmó que la ciudadanía ha resentido pérdidas humanas, desapariciones, robo de vehículos y daños patrimoniales, por lo que insistió en que las investigaciones deben realizarse con severidad y llegar hasta las últimas consecuencias.

Indicó además que existe incertidumbre entre la población sobre el actuar de las autoridades federales y el temor de que las comparecencias ante la FGR solo sirvan para deslindar responsabilidades sin profundizar en las acusaciones.

“Lo que queremos en Culiacán y en Sinaloa es que con mucha severidad se atienda este tema, sobre todo no por los implicados, más bien por todas las víctimas que hay en Sinaloa, que merecen respuestas y justicia”, declaró.

Sostuvo que incluso en redes sociales prevalece la percepción de que el proceso podría convertirse en un “montaje”, al señalar que realizó una encuesta donde, dijo, el 98 por ciento de las personas consideró esa posibilidad.

Asimismo, recordó que hasta el momento no se ha concretado el llamado realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener a los señalados con fines de extradición, por lo que calificó estos citatorios como el primer movimiento en serio de la FGR.

“Esperamos que efectivamente se siga con esa responsabilidad y con ese compromiso hasta llegar hasta las últimas consecuencias”, añadió.

Desde principios de mayo funcionarios sinaloenses, entre ellos el Gobernador electo Rubén Rocha Moya y el Alcalde electo Juan de Dios Gámez Mendívil, enfrentan señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

Entre ello, el Gobierno de México comenzó investigaciones paralelas, en las que se incluyen citatorios ante la Fiscalía General de la República turnados a los funcionarios en cuestión, quienes acudirán para entrevista en calidad de testigos.