Erika Sánchez levanta la mano para buscar otra vez la Alcaldía de Culiacán

CULIACÁN._ La regidora del PRI, Erika Sánchez Martínez, levantó la mano para buscar nuevamente la candidatura a la Alcaldía de Culiacán en las elecciones de 2027.

La priista, quien contendió por la Presidencia Municipal en 2024, afirmó que está lista para participar en el próximo proceso electoral.

“Estoy lista, estoy lista para el 2027”, afirmó.

Sánchez Martínez señaló que primero deberá definirse si el PRI competirá en alianza con otras fuerzas políticas y cuál será el método para elegir a la persona candidata.

Dijo que también deberá revisarse qué perfiles pueden representar al bloque opositor y quién puede convertirse en un factor de unidad entre los partidos y la ciudadanía.

La regidora sostuvo que su experiencia dentro del Ayuntamiento le ha permitido conocer de primera mano las problemáticas de Culiacán.

“Hoy que tengo esta oportunidad de conocer de primera mano cómo se encuentra Culiacán y las deficiencias que ha mostrado este tipo te puedo decir que tenemos una visión muy clara de qué es lo que se tiene que hacer”, expresó.

En 2024, Sánchez Martínez fue candidata a la Alcaldía de Culiacán por una alianza de cuatro partidos y, de acuerdo con sus propias cifras, obtuvo alrededor de 126 mil votos.

Ahora afirmó que busca representar también a los ciudadanos inconformes con la situación que atraviesa la capital sinaloense.

“En este momento estoy buscando representar a toda esa ciudadanía que esté inconforme”, señaló.

Sánchez Martínez cuestionó además el estado de los servicios públicos y la seguridad en Culiacán, problemas que consideró centrales para cualquier proyecto que busque gobernar la ciudad.

La priista dijo que continuará escuchando a ciudadanos y organizaciones mientras se define el proceso interno de los partidos.

“En mi caso, yo estoy lista, y como te digo en este momento, escuchando a la gente, escuchando a la sociedad y tomadas las decisiones, esperando estar en una posición que nos permita seguir representando a los culiacanenses con mucho orgullo”, reiteró.