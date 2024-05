“Me he encontrado mucha gente en las colonias que me dicen que si no voto por Morena me van a quitar los programas sociales, obvio les damos la información, que es un chantaje esa amenaza, como todo lo que están haciendo ahorita, en mi punto de vista creo que ya es desespero”, dijo.

Sánchez Martínez recomendó a la ciudadanía salir a votar, ya que así se podrán desmentir las encuestas que “ponen listos” a los candidatos para ganar”.

“Yo les digo no tengan miedo, hay que salir a votar, la única forma de evitar que estas prácticas que hacen los de Morena se repliquen es salir a votar y les mostremos con mucha contundencia que somos ciudadanos libres de elegir”, mencionó.

Sánchez Martínez expuso que hay personas que presuntamente están amenazadas por Morena para asistir a los mítines, pero que el día de la elección se sabrá quién será el elegido por la ciudadanía para que sea alcalde o alcaldesa de Culiacán.