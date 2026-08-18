$!Erika Sánchez se declara ‘lista’ desde el PRI para ‘recuperar Culiacán’, tras versiones que la colocan como candidata de MC

La Regidora del PRI en Culiacán, Erika Sánchez Martínez, se declaró “lista” desde el Partido Revolucionario Institucional para trabajar por la recuperación de la ciudad y dejó abierta la posibilidad de participar en los escenarios que se construyan de cara al proceso electoral de 2027
En días recientes ha trascendido que Sánchez Martínez se reunió con Sergio Pío Esquer, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y que durante ese encuentro habría recibido una propuesta para contender por la Alcaldía de Culiacán bajo las siglas de ese partido.
La versión no ha sido confirmada públicamente por ninguno de los dos. Sin embargo, en un posicionamiento difundido este martes, la regidora reconoció su relación con Esquer y destacó que ambos mantienen una amistad desde 2021.
“Aunque hoy lo hacemos desde trincheras distintas, compartimos la firme ocupación de cambiar el rumbo de Culiacán”, señaló.
Sánchez Martínez recordó que ambos participaron en la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa para competir contra Morena, aunque actualmente militan en partidos diferentes.
En su mensaje, la priista también habló de sus reuniones con distintos sectores de la sociedad, las cuales, aseguró, buscan recoger inquietudes y construir propuestas frente a los problemas que enfrenta Culiacán después de más de 23 meses de crisis de violencia.
Mencionó entre las principales preocupaciones la recuperación de la paz y tranquilidad para las familias, la mejora de los servicios públicos, la pérdida de empleos y el cierre de empresas.