$!Erika Sánchez se declara ‘lista’ desde el PRI para ‘recuperar Culiacán’, tras versiones que la colocan como candidata de MC

La Regidora del PRI en Culiacán, Erika Sánchez Martínez, se declaró “lista” desde el Partido Revolucionario Institucional para trabajar por la recuperación de la ciudad y dejó abierta la posibilidad de participar en los escenarios que se construyan de cara al proceso electoral de 2027

En días recientes ha trascendido que Sánchez Martínez se reunió con Sergio Pío Esquer, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, y que durante ese encuentro habría recibido una propuesta para contender por la Alcaldía de Culiacán bajo las siglas de ese partido.

La versión no ha sido confirmada públicamente por ninguno de los dos. Sin embargo, en un posicionamiento difundido este martes, la regidora reconoció su relación con Esquer y destacó que ambos mantienen una amistad desde 2021.