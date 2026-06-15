Ernesto López Portillo abordará la reconstrucción social y la seguridad ciudadana en Culiacán

En un contexto marcado por los desafíos que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, el especialista Ernesto López Portillo Vargas impartirá este martes 16 de junio la conferencia “Seguridad ciudadana: ¿Qué nos toca para la reconstrucción?” en el Tecnológico de Monterrey campus Culiacán.
La actividad es organizada por Noroeste, Culiacán Participa, Tus Buenas Noticias y el Tecnológico de Monterrey, instituciones que buscan generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel que corresponde a la ciudadanía, las instituciones y los distintos sectores sociales en la construcción de entornos más seguros.
López Portillo es considerado uno de los principales especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. A lo largo de más de dos décadas ha impulsado propuestas orientadas al fortalecimiento institucional, la profesionalización policial y la defensa de los derechos humanos.
Es fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), organización creada en 2003 y reconocida por su trabajo en materia de políticas públicas de seguridad y justicia. También forma parte de la red internacional Ashoka y ha participado en diversos organismos ciudadanos especializados en temas de seguridad.
Su trayectoria incluye una amplia labor académica y editorial, además de la coordinación de investigaciones y publicaciones relacionadas con democracia, seguridad pública y responsabilidad policial. Actualmente se desempeña como académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.
A través de la alianza editorial entre Noroeste y Animal Político, los lectores sinaloenses han tenido acceso de manera frecuente a sus análisis sobre violencia, construcción de paz y políticas de seguridad.
La conferencia se llevará a cabo este martes 16 de junio a las 17:00 horas en la Sala SUM del Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán. La participación será gratuita para el público interesado, previo registro en línea.
PARA SABER
Conferencia: “Seguridad ciudadana: ¿Qué nos toca para la reconstrucción?”
Ponente: Ernesto López Portillo Vargas
Fecha: Martes 16 de junio
Hora: 17:00 horas
Lugar: Sala SUM del Tecnológico de Monterrey campus Culiacán
Entrada: Gratuita con registro previo.