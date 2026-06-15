Ernesto López Portillo abordará la reconstrucción social y la seguridad ciudadana en Culiacán

En un contexto marcado por los desafíos que enfrenta Sinaloa en materia de seguridad y reconstrucción del tejido social, el especialista Ernesto López Portillo Vargas impartirá este martes 16 de junio la conferencia “Seguridad ciudadana: ¿Qué nos toca para la reconstrucción?” en el Tecnológico de Monterrey campus Culiacán.

La actividad es organizada por Noroeste, Culiacán Participa, Tus Buenas Noticias y el Tecnológico de Monterrey, instituciones que buscan generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el papel que corresponde a la ciudadanía, las instituciones y los distintos sectores sociales en la construcción de entornos más seguros.

López Portillo es considerado uno de los principales especialistas independientes en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. A lo largo de más de dos décadas ha impulsado propuestas orientadas al fortalecimiento institucional, la profesionalización policial y la defensa de los derechos humanos.

Es fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), organización creada en 2003 y reconocida por su trabajo en materia de políticas públicas de seguridad y justicia. También forma parte de la red internacional Ashoka y ha participado en diversos organismos ciudadanos especializados en temas de seguridad.

Su trayectoria incluye una amplia labor académica y editorial, además de la coordinación de investigaciones y publicaciones relacionadas con democracia, seguridad pública y responsabilidad policial. Actualmente se desempeña como académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

A través de la alianza editorial entre Noroeste y Animal Político, los lectores sinaloenses han tenido acceso de manera frecuente a sus análisis sobre violencia, construcción de paz y políticas de seguridad.

La conferencia se llevará a cabo este martes 16 de junio a las 17:00 horas en la Sala SUM del Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán. La participación será gratuita para el público interesado, previo registro en línea.

PARA SABER

Conferencia: “Seguridad ciudadana: ¿Qué nos toca para la reconstrucción?”

Ponente: Ernesto López Portillo Vargas

Fecha: Martes 16 de junio

Hora: 17:00 horas

Lugar: Sala SUM del Tecnológico de Monterrey campus Culiacán

Entrada: Gratuita con registro previo.