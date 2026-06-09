Ernesto López Portillo impartirá conferencia sobre reconstrucción social y seguridad ciudadana en Culiacán

En medio del debate sobre el futuro de Sinaloa tras casi dos años de violencia derivada de la confrontación entre grupos del crimen organizado, el especialista en seguridad ciudadana Ernesto López Portillo Vargas ofrecerá la conferencia “Seguridad ciudadana: ¿Qué nos toca para la reconstrucción?”, el próximo martes 16 de junio en el Tecnológico de Monterrey campus Culiacán.

El encuentro es organizado por Noroeste, Culiacán Participa, Tus Buenas Noticias y el Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrentará la sociedad sinaloense en la etapa de reconstrucción del tejido social y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

López Portillo es reconocido como uno de los especialistas independientes más destacados en materia de seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina. Es fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), organización creada en 2003 y que ha recibido diversos reconocimientos internacionales por su trabajo en políticas públicas, fortalecimiento institucional y derechos humanos.

Licenciado en Derecho, ha sido consejero de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, integrante de organismos ciudadanos especializados en seguridad y miembro de la red internacional Ashoka, que agrupa a emprendedores sociales con impacto global.

Su trayectoria también incluye una amplia producción académica y editorial. Ha participado en la elaboración de propuestas nacionales de política pública en seguridad y justicia, además de coordinar y publicar diversos libros especializados sobre responsabilidad policial, democracia y seguridad pública.

Como articulista, ha colaborado en medios nacionales de amplia circulación y ha sido reconocido con el Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo. Actualmente es académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.

Además, sus análisis y reflexiones sobre seguridad, violencia y construcción de paz son publicados de manera regular por Noroeste a través de la alianza editorial que mantiene con Animal Político, permitiendo que lectores sinaloenses tengan acceso a algunas de las voces más influyentes del país en esta materia.

La conferencia se realizará el martes 16 de junio a las 17:00 horas en la Sala SUM del Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán. La participación es gratuita, previo registro en línea.