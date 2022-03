$!Es Alice la primera persona en solicitar cambio de identidad de género en Sinaloa

“Tenía pensado y decía: -de aquí a que ahorre años para un abogado- porque para mí serían años, soy una ciudadana común, no tengo una vida de clase alta, me tomaría algo de años haber logrado algo así”, explicó sobre su pensamiento antes de que en Sinaloa se aprobaran las reformas.

Al Registro Civil se le fijó un plazo de 60 días para realizar las adecuaciones a su reglamento. Tomando en cuenta que los 60 días hábiles no han transcurrido y se recibió la visita de Alice, en la Unidad de Servicios Estatales decidieron hacer una lista, que no solo encabeza, sino es la única integrante hasta el momento.

“Me dijeron: -¿estás dispuesta a esperar?- y yo dije: -duré un año juntando para este celular, que no me espere por un cambio de género”, manifestó, mientras seguía recordando los detalles de las conversaciones que tuvo en la USE, donde duró alrededor de 3 horas.

“Yo no soy Alice legalmente, yo estoy en la lista, en la lista donde no hay nadie, soy la primera, me dijeron: eres la primera desde que se aprobó la ley, nosotros esperábamos más y no”, relató con gusto, sin embargo, no se le garantizó que tras el periodo de 60 días ya tenga su nuevo género.

Proceso

Alice siempre supo quien quería ser, rememoró que desde el kinder se dio cuenta que había modelos que no quería seguir, lo que le decían que significaba ser niño o niña, pensamientos que con el tiempo se afianzaron y terminó tomando una decisión para hacer algo al respecto.

“Suena muy loco porque van a decir muchos adultos que suena muy loco, que no he vivido mi vida, que falta experimentar, pero desde el kinder sientes que hay un chi*** de piezas y tú no encajas en esas piezas”, expuso, considerando que es más severo con las niñas a quienes se les negaba aspirar a buscar sus sueños.

El momento divertido que Alice recuerda en su proceso, fue un día que se maquilló, tenía 20 años y se encontraba en el parque Las Riberas con sus amigos y amigas, anteriormente se había puesto polvo o labial tenues, pero en esa ocasión fue maquillaje completo y en público, por lo que lo recuerda con emoción.

Alice trabaja en el Mercado Garmendia, en un puesto de comida, en donde ha recibido apoyo total de sus compañeros y compañeras, así como de sus amistades externas y familia, quienes la impulsaron a buscar ejercer su derecho en su estado.

“Soy Alice, por las personas que me rodean lo aceptan, he recibido mucho apoyo de personas que no lo esperaba y mucho amor de personas que no lo esperaba, he conseguido hasta más familia, fraternizar con gente de Culiacán, sé que hay gente que me detestaría, pero sé que no me voy a juntar con esa gente si puedo juntarme con gente que me ama”, celebró.