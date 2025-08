Como una estrategia de ilegalidad calificó el Congreso de Sinaloa a la batalla legal emprendida por el Alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, para retomar sus funciones como Presidente Municipal.

En sesión ordinaria, la Junta de Coordinación Política del Parlamento sinaloense respondió a una resolución emitida por el Juez Primero de Distrito en Zacatecas, que este 29 de julio concedió una suspensión definitiva a Vargas Landeros contra su desafuero.

En dicho comunicado, el órgano representativo de la 65 Legislatura defendió que la soberanía con la que cuenta impide que una resolución de Juez de Distrito revoque decisiones como el desafuero de Vargas Landeros.

“Sobre el caso Ahome y declaratoria de procedencia se han interpuesto recursos de amparos en otros estados, lo cual refleja pues una estrategia de ilegalidad, solicitando la suspensión y se han declarado improcedentes en la mayoría de los estados en donde se han interpuesto”.

“No hemos sido notificados formalmente de ninguna resolución, de incidente que conceda suspensión definitiva en el caso Ahome. Las decisiones de declaratoria de procedencia, como la que se dio en el caso Ahorne, son irrecurribles, es decir, inimpugnables”, leyó la Presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa.

Entre los argumentos expuestos por la Jucopo, advierten que la suspensión definitiva que le otorgó el juzgado a Gerardo Vargas no aborda el fondo del asunto, puesto que está pendiente por desarrollarse la audiencia constitucional del caso, el próximo 8 de septiembre.

Además de eso, señala el comunicado, el mismo Juez de Distrito negó al Alcalde desaforado una suspensión provisional contra el desafuero.

Por otro lado, la Presidenta de la Jucopo manifestó que la situación legal de Gerardo Vargas es diferente respecto a mayo del 2025 cuando se determinó su desafuero, pues ahora está vinculado a proceso por presuntos actos de corrupción en contra del patrimonio del Ayuntamiento de Ahome, por lo que hasta no concluir el proceso penal, no puede volver a fungir como Alcalde.

“Y en tanto no se resuelva el proceso penal, no puede desempeñar cargo de elección, según lo establecido en los artículos 135 y 136 de la Constitución del Estado de Sinaloa. Estando vinculado a proceso no es posible restitución en cargos”, sostiene el comunicado compartido por Tere Guerra.

En el mismo desplegado, el Legislativo sinaloense denunció actos de corrupción, pues el Presidente Municipal desaforado quiere forzar el juicio de amparo al llevar el asunto a otros estados del País, pese a que los hechos por los que es investigado ocurrieron en Sinaloa.

“Estamos ante un acto de corrupción, que es lo que se ha dicho que ha habido lamentablemente en el Poder Judicial, toda vez que se invocó una supuesta orden de aprehensión en un estado diverso a donde aconteció el hecho impugnado para tratar, de esa forma, de forzar competencia y la procedibilidad de la revisión de un acto jurídico hecho por este Congreso que es constitucional y legal.

“El Congreso está actuando apegado a la Ley, apegado a la Constitución y ratificamos nuestro compromiso que por encima de la Ley nadie, y fuera de la Ley también nadie”, enfatizó Guerra Ochoa.



El caso

En abril del 2025, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa dio a conocer una denuncia en contra de la administración municipal del Gobierno de Ahome 2021-2024, encabezada por Gerardo Vargas Landeros como Alcalde, por el presunto arrendamiento ilegal de 126 patrullas a través de un contrato por 171 millones de pesos, el cual se habría celebrado de manera ilegal por saltarse los procesos debidos.

Derivado de esto, la Fiscalía General del Estado pidió al Congreso el desafuero de Vargas Landeros, quien fue reelecto como Presidente Municipal de Ahome, así como del Diputado local de Morena, Genaro García Castro. Ambos fueron desaforados la madrugada del 2 de mayo.

Por este caso, los dos ex funcionarios y siete ex funcionarios del Ayuntamiento de Ahome han sido vinculados a proceso.