Candidatas y simpatizantes de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por PRI-PAN-PRD-PAS, festejaron el Día de las Madres este sábado con un encuentro encabezado por Lourdes Érika Sánchez Martínez, candidata a la Alcaldía de Culiacán, y Paloma Sánchez Ramos, abanderada en busca del Senado de la República.

En su participación, Érika Sánchez criticó que existen personajes en el ámbito público que incumplen la Ley tres de tres, que debería impedir el ejercicio de la función pública a quienes tengan sentencia por violencia familiar, delitos sexuales o sean deudores alimenticios.

“Es importante que defendamos a las mujeres de Sinaloa, exigirle a las autoridades electorales y de gobierno que cumplan con la ley tres de tres, no es posible que tengamos en este momento candidatos que no la apliquen, porque ahí hay agresores sexuales y no vamos a permitir que ningún deudor alimentario, ni tampoco aquellos que hayan ejercido violencia”, expresó.