Es José Luis Acosta Rodríguez nuevo director del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de Conagua

José Luis Acosta Rodríguez asumió la dirección general del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, cargo desde el cual coordinará las acciones relacionadas con la gestión del agua en la región.

Durante una rueda de prensa en Culiacán, el funcionario se presentó ante medios y explicó que se sumará a las prioridades del Gobierno federal relacionadas con el derecho humano al agua y la sustentabilidad.

Acosta Rodríguez es ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con una maestría en ingeniería hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Señaló que tiene más de 40 años de experiencia en el sector hidráulico.

Indicó que esta es la quinta ocasión en la que le corresponde dirigir un organismo de cuenca dentro de la Conagua.

Destacó que entre las prioridades se encuentran garantizar el abasto de agua para la población, fortalecer la infraestructura hidráulica y promover el uso eficiente del recurso, especialmente en el sector agrícola.

También señaló que se buscará fortalecer la coordinación con autoridades estatales, municipales y con los usuarios del agua.