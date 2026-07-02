Es Juan Diego Aranzubía Iturrios el nuevo Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

Por mayoría de votos, el Congreso del Estado aprobó el nombramiento del Diputado Juan Diego Aranzubía Iturrios como nuevo Presidente de la Mesa Directiva.

Durante la misma sesión, la Diputada Aidé Corrales Corrales rindió protesta como suplente.

La designación se dio luego de que el Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez solicitara licencia para separarse temporalmente de su cargo.

El dictamen fue aprobado con 34 votos a favor y dos en contra, con lo que Aranzubía Iturrios asumirá la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En los últimos meses el Congreso local ha registrado dos cambios en la Presidencia de la Mesa Directiva.

El primero ocurrió tras la salida de Yeraldine Bonilla Valverde, quien dejó el cargo para asumir la Secretaría General de Gobierno y posteriormente fue designada, el 2 de mayo, como Gobernadora interina.

Tras su salida, Rodolfo Valenzuela Sánchez asumió la Presidencia de la Mesa Directiva; sin embargo, el pasado 27 de junio solicitó licencia para registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Morena con miras al proceso electoral de 2027.