‘Es la administración más opaca en la historia del Municipio’, afirma Erika Sánchez sobre Culiacán

La Regidora por el PRI en el Cabildo de Culiacán, Erika Sánchez Martínez, acusó irregularidades en el manejo de la obra pública municipal y señaló que existen inconsistencias millonarias en los presupuestos aprobados, por lo que insistió en la necesidad de una auditoría al Ayuntamiento.

aseguró que desde el inicio de la actual administración han solicitado revisiones por presuntos subejercicios y falta de transparencia, particularmente en el área de obra pública.

“A ver, esa es una auditoría que hemos solicitado nosotros desde que llegamos a esta administración. Lo primero es el tema de los subejercicios. Esta ha sido la administración, sin lugar a dudas, más opaca en la historia del municipio. No se cuenta con información y particularmente en tema de obra pública, no existió un un documento que es el programa anual de obra pública que debe de estar expuesto en redes sociales en función de transparencia que te indique cuántos recursos se va a invertir y en qué se va a invertir ese recurso”, declaró.

Destacó que durante 2024 y 2025 no existió un Programa Anual de Obra Pública aprobado por Cabildo ni publicado conforme a las obligaciones de transparencia.

Explicó que dicho documento es indispensable porque establece cuánto recurso se invertirá y en qué proyectos será aplicado, además de que debe ser avalado por el Cabildo.

“En todo el 2024 no hubo programa anual de obra pública, en todo 2025 tampoco y ahora en el 2026, gracias a una solicitud que presenté como regidora, se aprueba pasa por Cabildo. Pero esto es bien importante, esto no nada más se trata de un documento que se tenga que transparentar. Tiene que pasar por Cabildo”, dijo.

“Al no haber pasado por Cabildo toda la obra pública de los dos años anteriores, eso implica una irregularidad este que debió haber primero detectado el órgano interno de control y segundo debió haberlo detectado la Auditoría Superior del Estado”.

Sánchez Martínez cuestionó además que ni el Órgano Interno de Control ni la Auditoría Superior del Estado detectaran la ausencia de este documento durante dos años consecutivos.

“Está muy extraño que durante todo este tiempo no se habían dado cuenta que un documento tan importante donde se transparenta el uso del recurso público no haya tenido el ojo de la autoridad”, expresó.

Sobre el programa correspondiente a 2026, indicó que el presupuesto total contemplado para obra pública ronda los 575 millones de pesos; sin embargo, el documento aprobado por la mayoría oficialista solo contempla 223 millones de pesos.

Sánchez Martínez afirmó que existen inconsistencias entre lo presupuestado y lo que realmente se ejecutará en materia de infraestructura, además de criticar que diversos asuntos sean aprobados “fast track” en Cabildo sin suficiente respaldo documental.

También retomó el caso del reloj monumental instalado recientemente en Culiacán, al asegurar que el costo real fue cercano al millón de pesos y no de 290 mil pesos, como inicialmente se informó.

“Fueron 290 mil pesos de la infraestructura, de las flores y del mecanismo del reloj, pero se gastaron más de 600 mil pesos en la instalación eléctrica”, afirmó.

Añadió que este tipo de gastos contrastan con las necesidades actuales de la ciudad.

“Imagínense lo que representa para Culiacán ahorita en este momento con tantas necesidades, ver cómo los recursos se diluyen entre las manos por caprichos y ocurrencias de las autoridades en turno”, señaló.