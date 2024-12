Es mal mensaje que Secretario Mérida Sánchez pida a grupos criminales pelearse entre ellos: FAS

Manda un mal mensaje y deja un vacío de poder la declaración vertida por el Secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, en la que indica a los grupos criminales que se peleen entre ellos y dejen de lado a la autoridad y a la sociedad, declaró el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa.

Francisco Javier Villarreal Gastélum señaló que si bien no debería darse ningún hecho violento hacia la sociedad ni hacia los agentes de seguridad, el mensaje da cabida a que los criminales continúen generando violencia en la entidad de manera libre.

“El hecho de que se diga que se peleen entre ellos y no se metan con los policías ni con la sociedad pues prácticamente le está dejando cancha libre a los grupos para que sigan haciendo de las suyas entre ellos. Es importante que no se metan con la sociedad ni con los cuerpos de seguridad pero prácticamente les están diciendo ‘hagan lo que tengan qué hacer mientras no se metan con nosotros, prácticamente les están diciendo ‘no se preocupen’”, criticó.

“Eso manda un mal mensaje, obviamente, deja un vacío de poder, un vacío de mandos donde se está diciendo aquí peleense en este lado y por otro lado no toquen a estos. Es un permiso dirigido para que hagan lo que tienen que hacer los grupos”.

El comentario de Mérida Sánchez fue vertido en el festejo por el Día de las y los Policías, a horas de un atentado a balazos que dejó a un policía estatal muerto y cuatro más heridos, a unos metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Culiacán.

Este atentado, comentó Villarreal Gastélum, es un mensaje directo lanzado por los grupos criminales hacia las autoridades en materia de seguridad de que no se detendrán ante la presencia de cualquier mando en el estado.

“Con eso dan a entender que ellos no se van a detener ante lo que esté, ante la autoridad que esté aquí en Sinaloa, eso habla de un reto grande porque, aparte de eso, obviamente estaban a escasos 100 metros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, o en menos, y a esos kilómetros del complejo de seguridad (...) eso es un reto lanzado directo hacia las autoridades por parte de los grupos en conflicto”, apuntó.